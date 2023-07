PM desafia PAICV a apresentar dados que confirmem a emigração em massa de jovens

O Primeiro-ministro reconheceu que há sim jovens à procura de oportunidades fora do país, enfatizando a importância de discernir entre a constatação de um fenómeno real e a sua amplificação exagerada. O Governante questionou as afirmações do PAICV sobre a existência de uma emigração em massa de jovens, ressaltando a necessidade de apresentar números concretos para sustentar tais declarações.

Ulisses Correia e Silva discursava hoje na Assembleia Nacional, durante o debate sobre o estado da nação.

“Sobre jovens que emigram. Há uma diferença entre a constatação de um fenómeno e a sua amplificação e dramatização. Quem faz a afirmação categórica de que há uma emigração em massa de jovens, saída massiva de quadros e jovens bem formados, deve estar em condições de apresentar os números. Quantos são”, enfatizou.

O Chefe do Governo desafiou que fossem disponibilizados à Assembleia, durante o debate, o número de vistos de trabalho concedidos a jovens quadros, licenciados, doutorados ou com certificados de formação profissional.

Ulisses Correia e Silva reconheceu que há jovens que buscam oportunidades em outros países, o que também ocorre em outras partes do mundo.

Contudo, argumentou que isso não justifica a alegação de uma emigração massiva de jovens quadros, desafiando o Partido Africano da Independência de Cabo Verde a apresentar dados que sustentem suas alegações.

“Há sim, jovens à procura de oportunidades fora do país. Este fenómeno existe em Portugal relativamente à Inglaterra, no Brasil em relação a Portugal e em outras partes do mundo. Mas esta constatação não legitima a afirmação de emigração massiva de jovens quadros. Desafio mais uma vez o PAICV a apresentar dados. Há jovens que partem. Há muitos mais que ficam e querem ser felizes em Cabo Verde”, afirmou.

O Primeiro-ministro destacou o compromisso contínuo do Governo com a promoção de oportunidades de emprego no país e mencionou investimentos em políticas activas de emprego, incluindo formação profissional, estágios e empreendedorismo, visando qualificar a mão de obra local e criar oportunidades de trabalho.

Ulisses Correia e Silva expressou confiança na economia cabo-verdiana e mencionou boas indicações de retomada do crescimento económico.

Também enfatizou o papel crucial do investimento privado, tanto do investimento directo estrangeiro quanto do investimento nacional, na criação de empregos e no desenvolvimento económico do país.

O líder governamental delineou algumas das estratégias para atrair mais investimento directo estrangeiro e investimentos da Diáspora, incluindo o reforço do ecossistema de financiamento e dinamização do mercado financeiro e de capitais.

Além disso, ressaltou o compromisso do Governo em melhorar o ambiente de negócios e impulsionar a transformação digital para aproveitar novas oportunidades criadas pela economia digital.

Por fim, o Primeiro-ministro destacou o investimento na desconcentração da oferta do ensino superior, buscando alinhar a vocação das ilhas com as oportunidades de formação educacional, a fim de fortalecer o potencial dos jovens no próprio arquipélago.