Parlamento: Conectividade inter ilhas lidera debate com PM na sessão que se inicia esta quarta feira

Os deputados regressam esta quarta feira, 21, ao parlamento para a segunda sessão ordinária do mês de Fevereiro, para debater com o primeiro-ministro a conectividade interilhas e de Cabo Verde para o mundo.

De acordo com um comunicado, a sessão realiza-se nos dias 21,22 e 23, com o tema “Conectividade inter-ilhas e de Cabo Verde com o Mundo” , solicitado pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), em forma de interpelação ao Governo.

Sobre a mesa consta também a aprovação na generalidade e especialidade da proposta de lei que aprova o Código de Justiça Militar, e a aprovação do projecto de resolução que altera a resolução nº17/X/2021 de 13 de Outubro, que cria os Grupos Parlamentares de Amizade.