Governo consternado com terramoto na Turquia e acompanha situação da comunidade residente

O Governo transmitiu ao Governo e ao Povo Turco, a sua solidariedade e os sentimentos de pesar às famílias das vítimas e todos aqueles que de alguma forma foram afectados pelo terramoto e garantiu estar a acompanhar a situação da comunidade cabo-verdiana residente naquele país.

“Cabo Verde está profundamente consternado com os efeitos devastadores do sismo que abalou a República da Turquia e outros países da região, nesta madrugada. Em meu nome pessoal e em nome do Executivo e do povo Cabo-verdiano, quero transmitir ao Governo e ao Povo Turco a nossa solidariedade e os sentimentos do nosso profundo pesar às famílias das vítimas e todos aqueles que de alguma forma foram afectados com este terramoto”, consta num comunicado oficial divulgado hoje.

O Primeiro-ministro mostrou-se convicto de que a determinação do povo Turco e o espírito de solidariedade internacional serão cruciais para o enorme esforço de reconstrução, após esta terrível tragédia.

O Executivo recorda que na Turquia residem alguns cabo-verdianos, pelo que garantiu que continua a acompanhar, através da nossa missão diplomática, para se inteirar da situação da comunidade residente.

De referir que o futebolista internacional cabo-verdiano, é Luís, jogador com passado no F. C. Porto, actualmente ao serviço do Hatayspor, na Turquia, escapou ao sismo e está a salvo, conforme o jornal desportivo "O Jogo".

Christian Atsu, colega de Zé Luís que estava desaparecido, já foi encontrado com vida e encaminhado ao hospital com ferimentos.

O tremor de terra ocorreu a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, próximo da fronteira com a Síria, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) o sismo registou uma magnitude de 7,8 e sentiram-se dezenas de réplicas, uma das quais de pelo menos 7,6.

Segundo a Reuters, só na Turquia já foram registadas 3.419 mortes, que se somam às 1.602 vítimas mortais registadas na Síria — o que totaliza 5.021 mortes.

De acordo com a Associated Press, que cita Orhan Tatar, um dos responsáveis pela agência turca para a resposta a desastres, as autoridades receberam 11.342 relatos de colapsos de edifícios, dos quais apenas se confirmaram 5.775.

A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 23 milhões de pessoas, incluindo 1,4 milhões de crianças, tenham sido afetadas pelos violentos sismos sentidos desde a madrugada de segunda-feira na Turquia e na Síria.