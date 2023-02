Prisão Preventiva para suspeito de abuso sexual contra jovem estrangeira

O Tribunal da Comarca de Boa Vista decretou prisão preventiva para um homem suspeito de seis crimes de abuso sexual com penetração, contra uma jovem de nacionalidade estrangeira que estava de passagem pela ilha.

A informação foi avançada pela Polícia Judiciária, através de um comunicado de imprensa divulgado esta segunda-feira, 06.

Segundo a força policial, o homem foi detido fora de flagrante delito no dia 04 de Fevereiro, na sequência de uma denúncia por crimes sexuais, ocorrido no dia 01 de Fevereiro de 2023, e no decurso do cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Público.

O suspeito de 29 anos de idade, é natural da ilha da Boa Vista e foi apresentado no dia 05 de às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório de arguido detido e aplicação da medida de coação pertinente ao caso.