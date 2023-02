​CENORF entrega aparelhos às crianças deficientes

O Centro Nacional Ortopédico e de Reabilitação Funcional (CENORF), realizou, hoje, a entrega de alguns aparelhos às crianças deficientes, no valor de 750 mil escudos, no âmbito das actividades da implementação desse Prémio Garantia Comunidade.

Em declaração aos jornalistas, na cerimónia da entrega dos aparelhos que contou com a presença do administrador executivo da Garantia Seguros, Luís Leite, o administrador da CENORF, Alberto Afonso, avançou que o valor do prémio é destinado a aquisição de matérias-primas, para a produção dos aparelhos e adaptações de cadeiras de rodas para crianças com diversas necessidades.

“No ano passado candidatamo-nos ao Prémio Comunidade da Garantia Seguros, e conseguimos este prémio dentro do Projecto Sorriso da Criança, que é proporcionar um sorriso diferente às nossas crianças, particularmente às crianças com deficiência e com necessidades de alguns aparelhos. Neste momento temos mais de 20 crianças já beneficiadas com os aparelhos, mas acredito que conseguiremos beneficiar mais crianças", informou.

Alberto Afonso sublinhou que a aquisição de alguns aparelhos requer um esforço financeiro que muitas famílias não têm condições de suportar e que o valor do prémio será de grande valia no auxílio para algumas crianças.

“Para se ter uma noção, uma cadeira de roda custa quase 22 mil, o que para as famílias sem condições é de difícil aquisição. Foi um concurso em que participaram várias associações, aproveitamos para agradecer à Garantia Seguros de Cabo Verde, por esta iniciativa”.

O Administrador da CENORF aproveitou ainda para deixar um apelo a todas as empresas, para que tenham “este olhar social”, e possam seguir o exemplo da Garantia Seguros de Cabo Verde, que vem criando oportunidades para as pessoas com deficiência.

O Prémio Garantia Comunidade tem como missão promover o desenvolvimento do terceiro sector através do apoio a organizações da sociedade civil, organizações não-governamentais e outras instituições sem fins lucrativos que desenvolvam a sua actividade nas áreas da inclusão social de pessoas com deficiência e prevenção em saúde, com especial foco na infância.