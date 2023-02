Paris recebe primeiro salão internacional das empresas cabo-verdianas no exterior

A cidade de Paris vai receber em Abril a primeira edição do Salão Internacional das Empresas Cabo-verdianas na Diáspora, com vista à sua promoção global e criação de uma rede, foi hoje anunciado.

De acordo com fonte da Cabo Verde Tradeinvest, agência estatal responsável pela promoção externa do arquipélago e captação de investimento, esta feira vai decorrer na capital francesa de 22 a 23 de Abril com o lema “Ka nu skeci nós origem”, ou "Não esqueçamos a nossa origem", em português.

“A promotora deste projecto, Dina Mendes, emigrante cabo-verdiana em França, criou o conceito do Salão Internacional como um ponto de encontro anual para uma maior promoção das empresas da Diáspora a nível nacional e internacional, tendo em conta a numerosa Diáspora cabo-verdiana”, explicou a Cabo Verde Tradeinvest, parceira da organização do evento.

Por outro lado, a feira “visa conectar empresas da Diáspora cabo-verdiana” em países como Portugal, França ou Holanda, para assim “criar uma base de dados de empresários cabo-verdianos” no exterior.

Prevê, ainda, estimular o intercâmbio entre empresas da Diáspora e de Cabo Verde, “ligar futuros investidores na Diáspora com instituições em Cabo Verde e promover o turismo rural, com base na gastronomia, cultura e história do país”.

A população de Cabo Verde ronda os 500 mil habitantes, mas o Governo estimou recentemente que mais de um milhão e meio de cabo-verdianos vivem na Europa e Estados Unidos da América, estando o sistema financeiro do arquipélago dependente das remessas desses emigrantes.