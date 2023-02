​Electra apoia grupos de carnaval com montante de 1600 contos

O Presidente do Conselho de Administração (PCA) da Electra disse, hoje, que a empresa vai apoiar os grupos de carnaval da Praia, São Vicente e São Nicolau no valor de 1600 contos. Este montante inclui valores monetários e apoio logístico.

Luís Teixeira, que falava à imprensa na tarde de hoje, na assinatura de contratos entre a Electra e os grupos de carnaval da Praia, disse que se trata de um apoio simbólico e que a empresa de electricidade pretende nos próximos anos alargar o apoio às outras ilhas.

“Seria mais fácil para nós, se esse apelo dos grupos foce mais antecipado e melhor organizado. Nosso apoio se restringe a essas três ilhas, por uma questão de organização, mas penso que no próximo ano a Electra possa chegar em todas as ilhas. Até mesmo porque o carnaval não é só uma manifestação cultural, é mais economia, a empresa também ganha com isto, tem mais pessoas nos hotéis, mais consumo de energia, não só na Praia mais nas outras ilhas”, elucidou.

O PCA da Electra sublinha que embora a empresa tenha algumas fragilidades a nível da tesouraria, foi feito um esforço para apoiar o máximo possível uma das grandes manifestações culturais do país.

O apoio da Electra ao carnaval, segundo Luís Teixeira, passa por atribuir 100 contos aos quatro grupos que vão desfilar na Cidade da Praia, Samba Jó, Vindos do Mar, Bloco Afro Abel Djassi e Vindos d’África, inclui ainda a atribuição do prémio de 500 contos ao segundo lugar no carnaval de São Vicente e o valor de cerca de 30 mil aos grupos em São Nicolau.

“Aproveito ainda para destacar o patrocínio a empresa Radio Televisão de Cabo Verde (RTV) que vai fazer a transmissão em directo do carnaval de São Vicente. A Electra vai garantir ainda a energia electrica no desfile dos grupos para assegurar melhor iluminação e consequentemente mais segurança”, informou.

O PCA da Electra diz que contra partida quer o apoio dos grupos para divulgar uma mensagem de condenação à questão do roubo de energia, consumo consciente e divulgação da marca.

“Queremos decepar a imagem de uma Electra disposta só no momento do corte de energia. O apoio da empresa às actividades do país não é de hoje, estamos presentes, queremos apoiar e mudar a imagem que o consumidor tem”, disse.