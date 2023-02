​Inspectores da IGAE aguardam implementação da nova grelha salarial

A lista de transição dos inpectores da Inspecção-geral das Actividades Económicas (IGAE) já está publicada. Aguarda-se agora pela dotação orçamental para a implementação da nova grelha salarial e responder de vez à reivindicação que motivou a greve em 2021.

Em Novembro de 2021 os inspectores realizaram uma greve de 48 horas e na altura exigiam uma nova grelha salarial que deve ser implementada com retroactivo a Setembro de 2020, altura da aprovação do novo estatuto da IGAE.

Segundo o inspector-geral, Paulo Monteiro, com a publicação do despacho esta segunda-feira, no Boletim Oficial, que traz a lista de transição, vai-se analisar com a Direcção-geral do Tesouro a forma de pagamento.

“É uma questão que nós vamos analisar com o tesouro e nós já conversamos com os inspectores. O importante era a lista de transição sair. O passo seguinte é uma questão orçamental que não foge à regra”, disse.

Paulo Monteiro disse que a lista publicada no Boletim Oficial de 20 de Fevereiro é a lista possível, estando a maioria dos 12 inspectores de acordo com o seu enquadramento.

“Há um ou outro que não ficou muito satisfeito e tem a possibilidade de recorrer às instâncias superiores que são tribunais. É um direito que lhes assiste “, declarou.

A lista que foi feita com base no plano de Cargo Carreiras e Salários de 2022 é integrada por 12 inspectores, sendo dois inspectores seniores e cinco nível I e sete de nível III.