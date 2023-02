Barco com equipamentos da dessalinizadora e plantas solares chega a Cabo Verde

Chegou a Cabo Verde o barco com os equipamentos da dessalinizadora e plantas solares para serem instalados em Achada Baleia e Baía na ilha de Santiago, onde está prevista a produção de 1100 m3 de água por dia, segundo anunciou hoje o Ministério da Agricultura e Ambiente.

“Já chegou a Cabo Verde o barco com os equipamentos da dessalinizadora e plantas solares para serem instalados em Achada Baleia e Baía na ilha de Santiago, onde estão previstos a produção de 1100 m3 de água por dia, se considerar apenas o sistema fotovoltaico, mas como o sistema é híbrido, pode produzir muito mais que 1100, de forma a colmatar a necessidade hídrica das duas localidades”, escreveu o Ministério na sua página do facebook.

De salientar que no passado dia 06 de Fevereiro aconteceu o acto oficial de lançamento do Programa de Mobilização de Água para a Agricultura pela via da Dessalinização enquadrado no Programa de modernização da Agricultura 2021-2030 na localidade de Achada Baleia-São Domingos.

O referido programa, financiado no quadro do Programa de Cooperação Financeira, entre Cabo Verde e Hungria, pretende fazer o tratamento da água do mar para uso na agricultura, recorrendo ao processo de osmose inversa e o tratamento de águas residuais para rega.

Orçado em 35 mil euros, o programa vai, numa primeira fase, beneficiar cinco municípios, nomeadamente, São Domingos, Santa Cruz, São Lourenço dos Órgãos, Maio e Boa Vista.