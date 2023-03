"A protecção civil é uma tarefa e um trabalho de todos” – presidente do SNPCB

​O presidente do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB), Domingos Tavares, defendeu, hoje, que a protecção civil é uma tarefa e um trabalho de todos, daí justificar que Cabo Verde tem priorizado o trabalho de prevenção.

O responsável falava à Inforpress, a propósito do Dia Mundial da Protecção Civil, que se assinala esta quarta-feira, 01 de Março, tendo anotado que esta celebração significa, para o sistema nacional, a renovação de um compromisso com a protecção da vida.

Normalmente, a actuação do SNPCB tem sido sobretudo no pré-hospitalar, diz Domingos Tavares, apontando ainda casos de incêndios e inundações, de modo que se tem valorizado o trabalho de sensibilização junto das comunidades.

“Temos estado sempre a sensibilizar as pessoas para que se consciencializam”, disse o presidente do SNPCB, para quem a população deve entender que a protecção civil é uma tarefa e um trabalho de todos e que a primeira prevenção começa com os cidadãos.

Daí que, acrescentou, a comemoração deste dia tem como propósito chamar a atenção no sentido de se minimizar o risco de catástrofes e criar as condições de prestar melhor trabalho para a comunidade.

Para isso, Domingos Tavares reconheceu que a protecção civil tem actuado em concertação com vários agentes, procurando sempre trabalhar na prevenção para evitar certos riscos que têm estado a acontecer, nomeadamente casos de inundações, desabamento de rochas, desastres físicos, e incêndios que podem acontecer.

“Principalmente, na questão relativamente aos incêndios, sensibilizamos as pessoas sobre os cuidados que devem ter quando fazem as queimadas agrícolas, também, e sobretudo, as pessoas que vivem nas zonas de risco, sempre lhes orientamos para alguns cuidados que devem ter”, afirmou.

Para assinalar a efeméride, o SNPCB recebe esta quarta-feira, os estudantes da Escola Secundária de Achada Grande Frente, para entenderem como é que funciona esta instituição e presenciar, igualmente, a demonstração de algumas técnicas realizadas pelos bombeiros da Praia.

Além disso, diversas outras actividades estão a ser realizadas um pouco pelo país, como uma formação sobre o Suporte Intermédio de Vida (SIV) e Desfibrilhação Automático Externo (DAE), a decorrer em Calheta, São Miguel, uma demonstração de Rappel e escalada no Prédio Bulimundo, em Santa Cruz, assim como uma feira de protecção civil, na ilha da Boa Vista.

O Dia Internacional da Protecção Civil celebra-se anualmente, a 01 de Março, a fim de alertar e sensibilizar para a importância da protecção civil na salvaguarda da vida humana, da propriedade e do património cultural e ambiental, face à ocorrência de acidentes graves e catástrofes.

A data será uma oportunidade para também homenagear os profissionais da protecção civil que trabalham para proteger as pessoas e salvar vidas em situações de emergência.