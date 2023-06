Protecção Civil preparada para atender situações de anormalidade provocadas pelas chuvas

O presidente do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB), Domingos Tavares, disse esta segunda-feira que o SNPCB já está preparado a nível nacional para atender situações de anormalidade que acontecem na época das chuvas que se aproxima.

Em entrevista à Inforpress, Domingos Tavares fez saber que todas as câmaras municipais do país, os comandantes regionais, já receberam uma notificação dos planos nacionais e municipais que esta entidade tem para este ano, para a preparação e prevenção das chuvas.

Referiu, no entanto, que as acções no terreno já estão a ser feitas pelos serviços municipais, no que tange ao trabalho de sensibilização e que da parte do SNPCB vão fazer esta divulgação e sensibilização à população através da comunicação social brevemente.

O responsável do SNPCB assegurou que já iniciaram com medidas de prevenção, sobretudo para as pessoas que habitam nas zonas de risco sujeitas a inundações e encostas, para estarem sempre alertas neste sentido.

Com isto, Domingos Tavares faz recomendações à toda sociedade civil para fazerem a limpeza de cursos de água assoreadas ou entupidas, limpeza de lixos nos arredores das suas casas, além de verificação constante dos muros e obras que ficam perto das mesmas.

“Fazer a prevenção de deslizamento de terrenos, derrocadas e desmoronamentos para encostas, sensibilizando as pessoas para estarem sempre atentos, é uma maneira muito eficaz de prevenção”, disse Domingos Tavares.

Relativamente aos recursos humanos e materiais para qualquer intervenção durante a época das chuvas, este responsável avançou que as chuvas são imprevisíveis, por isso a Protecção Civil está preparada, assim como todos os serviços municipais, para fazer face a esta situação.

Domingos Tavares aproveitou para alertar a população para ficar ciente das medidas de prevenção, sublinhando que todas as pessoas fazem parte do sistema integrado da protecção civil, ressaltando que se cada um fizer a sua parte, os riscos em termos de problemas serão diminuídos.

No que tange aos desafios, este responsável avançou que o maior desafio da SNPCB tem que ver com a população que vive em zonas de riscos, e que o foco é também trabalhar na prevenção dos riscos dos mesmos.