SNPCB sem qualquer registo de incidente provocado pelas chuvas caídas na madrugada de hoje

​O Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB) não registou qualquer incidente em decorrência das chuvas que caíram na madrugada de hoje, em todas as ilhas de Cabo Verde.

A informação foi avançada à Inforpress pelo presidente da SNPCB, Domingos Tavares, que adiantou que dos contactos realizados, esta manhã, com todas as estruturas municipais do serviço de protecção civil constatou-se que não houve nenhuma chamada de emergência e nem mesmo estragos nas vias públicas.

“As chuvas caíram de forma moderada e não houve estragos e nem pedidos de assistência. Nós estivemos a acompanhar de Santo Antão à Brava e está tudo calmo. Não foram reportados nem mesmo a queda de pedras nas vias, que costumam acontecer, sobretudo, nas zonas altas”, disse.

Domingos Tavares adiantou que a previsão dos serviços meteorológicos apontava que as chuvas seriam acompanhadas de algumas rajadas de vento, que por ora não aconteceram, pelo que não houve riscos maiores.

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) informou, em comunicado, na passada segunda-feira, 28, que Cabo Verde estará até ao dia 01 de Setembro, sob influência de uma onda tropical, que desloca-se no sentido Oeste-Noroeste, com probabilidade de evoluir para uma depressão tropical.

Conforme a mesma fonte, durante a sua trajectória prevê-se a ocorrência de chuva generalizada de intensidade variável, por vezes acompanhada de trovoadas, intensificação significativa do vento e consequente agravamento do estado do mar.

O presidente da SNPCB reforça as recomendações no sentido das pessoas se protegerem e tentarem procurar lugares seguros para se abrigar durante as chuvas, evitar pisar nas poças de água e se estiver a conduzir tomar cuidado para não ser arrastado pelas correntes de água.

Para as próximas horas o INMG prevê céu nublado, localmente muito nublado ou encoberto com ocorrência de chuva de intensidade variável, por vezes acompanhada de trovoadas.

A visibilidade em geral será moderada (inferior a 8 km), reduzindo-se localmente a má (inferior a 4 km) durante a precipitação e o vento de moderado a fresco (20 – 38 km/h) em Barlavento.

Em relação ao estado do mar prevê ondas de 2.0 a 3,5 metros.