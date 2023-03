Prisão preventiva para suspeito de agredir companheira com arma branca

O Tribunal da Comarca de São Vicente colocou em prisão preventiva um homem suspeito de agredir sua companheira com arma branca, segundo informou esta quarta-feira a Polícia Judiciária.

O suspeito foi detido fora do flagrante delito, no âmbito do cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público da Comarca de São Vicente, na segunda-feira, 27 de Fevereiro.

Segundo a mesma fonte, trata-se de um homem de 31 anos de idade, natural de São Vicente que reside na zona de Fernando Pó.

A agressão teria acontecido no dia 26 de Fevereiro, vitimando uma mulher de 36 anos, sua companheira.

O detido foi apresentado na segunda-feira, 27 de Fevereiro ao Tribunal da Comarca de São Vicente, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coação pessoal pertinente ao caso, tendo-lhe sido aplicado prisão preventiva.