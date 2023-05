“Cabo Verde é um país exemplo” no universo dos Rotary Club

Sunny Akuopha, Governador do Distrito 9101 do Rotary Club, esteve de visita a Cabo Verde. No final da visita, em jeito de balanço, diz que Cabo Verde deve ser visto como um exemplo pelo trabalho que os três clubes filiados têm feito ao longo dos anos.

“Foram dias muito enriquecedores”, começa por dizer o governador do distrito 9101 do Rotary Club.

De visita a Cabo Verde entre sexta e terça-feira, Sunny Akuopha começou por apreciar alguns dos projectos dos Rotary Club da Praia e inaugurar o Centro de Formação Humberto Bettencourt Santos.

“Depois disso, estive no Mindelo onde me apresentaram vários projectos que o Rotary Club tem em andamento em São Vicente. Encontrei-me com o Presidente da República e, logo a seguir, tive uma reunião online com a USAID que é um parceiro do Rotary num projecto de construção de um milhar de casas de banho nos países deste distrito”. Cabo Verde vai ser beneficiado com uma centena destas instalações ao longo dos próximos quatro anos. “Vamos construir 25 casas de banho por ano”, assegurou Akuopha.

Depois do regresso a Santiago “estive em Santa Cruz onde esperamos conseguir criar o quarto Rotary Club em Cabo Verde”.

“No global, foi impressionante ver as áreas de foco que os clubes têm em Cabo Verde, que vão desde as áreas da saúde à educação passando pelo desenvolvimento económico”, acrescentou.

Os clubes nacionais afiliados do Rotary Club trabalham em áreas como a educação, saúde e desenvolvimento económico. Tendo tudo isto em conta, Sunny Akuopha defende que Cabo Verde é um país exemplo para toda a comunidade rotária.

“Claramente. Há países que trabalham em apenas uma área das sete em que normalmente temos intervenção. Em Israel, por exemplo, onde têm muitos problemas com água, focam-se, por isso, nesses projectos. Depois há outros que se focam só na educação ou só na saúde. Mas Cabo Verde tem projectos em três dessas sete áreas de intervenção”.

Financiamento de projectos

Durante a visita a Cabo Verde, Sunny Akuopha visitou alguns dos projectos que estão a ser desenvolvidos em Cabo Verde, sendo de destacar o que está a ser desenvolvido em Santa Cruz numa parceria com as Tendas El-Shaddai e que prevê a construção de casas de banho para serem utilizadas pelos utentes daquele espaço terapêutico ou a entrega de 521 livros didácticos à Escola Secundária Amor de Deus.

Mas para que estes projectos se tornem realidade é necessário mobilizar financiamentos.

O governador do Distrito explica como se processa o financiamento: “Normalmente temos parceiros. Mas depende sempre dos projectos. Por norma, o financiamento é local sem o envolvimento da Rotary Foundation. Mas se o projecto é grande, acima dos 30 mil dólares e até 200 mil dólares, então há um financiamento por parte da fundação que pode chegar até 50%”.

Mais é melhor

No entanto, há sempre dificuldades a serem vencidas. E em Cabo Verde, à semelhança de outros países, a maior tem sido “convencer as pessoas” a juntarem-se à organização.

“Quantas mais pessoas conseguirmos convencer a juntar-se a nós mais fácil se torna a nossa missão e o caminho que temos de percorrer. Em Cabo Verde há apenas três clubes rotários e cada um deles tem 25 pessoas. Um número que se podia duplicar ou triplicar. Quantas mais pessoas, mais ousados serão os projectos dos clubes”, explica Sunny Akuopha que acrescenta que só assim se conseguem “construir relações e servir a sociedade. Temos de ser capazes de estabelecer contactos com pessoas diferentes, de diferentes áreas e profissões e juntá-las para servirem um interesse comum da sociedade”.

_________________________________________________________________________

O Rotary Club em Cabo Verde

O movimento rotário em Cabo Verde começou em 1992 com a criação do Rotary Clube da Praia, seguido do Rotary Clube do Mindelo e, posteriormente, do Rotary Clube Maria Pia, em 2002. Os três clubes reúnem actualmente 75 membros.

Ao longo de vários anos, os Rotary Clubs de Cabo Verde têm desenvolvido diversas acções sociais a favor das respectivas comunidades, apoiando os sectores da saúde e educação, mas também o desenvolvimento das comunidades e o combate à pobreza.

Cabo Verde pertence ao Rotary District 9101, que inclui 10 países da África Ocidental. Anualmente o Governador do Distrito, liderado este ano por Sunny Akuopha, visita todos os clubes.

O Rotary é uma organização internacional de profissionais e empresários que prestam serviços humanitários, promovem altos padrões de ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo. Fundado em 1905 por Paul Harris, em Chicago, EUA, o Rotary International é uma das maiores organizações de serviço do mundo, apolítica e sem vínculos religiosos, com mais de 1,2 milhão de associados, mais de 35.000 clubes distribuídos em 166 nações.

* Dulcina Mendes

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1119 de 10 de Maio de 2023.