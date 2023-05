Homem evacuado de Maio para Praia no navio 'Liberdadi' após queda de escada

Um homem foi evacuado de emergência de Maio para Praia no navio 'Liberdadi', este domingo, após cair da escada da casa e se aterrar em cima de um objecto de vidro que lhe provocou vários cortes.

“A CVINTERILHAS, empresa concessionária do serviço público de transporte marítimo Interilhas de passageiros e carga, informa que a pedido da Câmara Municipal do Maio, o navio Liberdadi teve que regressar a Ilha do Maio após iniciar a viagem Maio-Santiago de hoje às 20h00, para realizar uma evacuação de emergência”, escreveu a empresa este domingo, na sua página do facebook.

Segundo uma fonte do Expresso das Ilhas na ilha do Maio, trata-se de um homem de cerca de 50 anos de idade residente em Barreiro que ao cair da escada da casa, aterrou-se em cima de um objecto de vidro que se encontrava na entrada.

Por sua vez, contactado pelo Expresso das Ilhas, o director clínico do Hospital Agostinho Neto, Víctor Costa, disse que o quadro do paciente é estavel e que o mesmo se encontra sob cuidados e vai permanecer internado.

Víctor Costa, que não quis confirmar a idade do homem, disse também que ainda não está definido se o paciente vai ou não operar as cortes que já estão saturadas e que estão “sem sinal de gravidade”.