Santa Catarina: Ex-Centro de Saúde de Assomada vai ser transformado em Centro de Dia para doentes mentais

​O ex-Centro de Saúde de Assomada, em Santa Catarina, no interior de Santiago, vai ser reabilitado e será transformado em Centro de Dia para doentes mentais, anunciou esta terça-feira o director da Região Sanitária Santiago Norte, João Baptista Semedo.

“O Centro de Dia para doentes mentais vai trabalhar, sobretudo, a parte da terapia ocupacional, ou seja, os doentes vão saber que têm um lugar que é deles”, explicou em entrevista à Inforpress o também médico, sem, no entanto, avançar o montante e a data do arranque do referido projecto a ser materializado em parceria com a Câmara Municipal Santa Catarina.

Esta “casa de doentes mentais”, segundo João Baptista Semedo, vai funcionar da parte da manhã e da tarde, e após este período os doentes vão regressar às suas casas e/ou comunidades.

O espaço, onde os doentes vão ter refeição quente, mente ocupada com actividades lúdicas e pedagógicas e higiene pessoal quando for necessário vai ter as portas abertas para receber familiares ou qualquer pessoa que quiser lá ir mostrar apoio a estes doentes.

Este responsável avançou ainda que o espaço vai contar com assistentes sociais e outras categorias profissionais que vão trabalhar a questão da terapia ocupacional.

Com este centro, disse acreditar que vão conseguir tirar os doentes mentais das ruas, neste particular das da cidade de Assomada.

No entanto, informou que os doentes mentais controlados têm que estar nas comunidades, notando que também há casos em que em vez de agredirem as pessoas são eles que são agredidos.

Por outro lado, João Baptista Semedo fez saber que a ambição da RSSN é ter um Centro de Dia para doentes mentais em todos os seis municípios que compõem a região e não um espaço para “encarcerá-los”.

Durante a entrevista à Inforpress, este responsável anunciou ainda a criação “para os próximos tempos” de uma enfermaria no Hospital Regional Santa Rita Vieira (HRSRV), em Santiago Norte, para os doentes mentais, ou seja, em caso de situação aguda/doentes descompensados.

A RSSN conta com cinco delegacias de saúde, um hospital regional e um centro de saúde (São Salvador do Mundo) que depende da Delegacia de Saúde de Santa Catarina, e serve uma população estimada em 121 mil pessoas.