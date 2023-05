Detido suspeito de atirar contra deputado Manuel Moura

Homem de 21 anos vai ser hoje presente a tribunal.

Um indivíduo de 21 anos será hoje apresentado pela Polícia Nacional (PN) ao Tribunal da Comarca Praia, suspeito de ter atirado contra o deputado Manuel Moura na noite de sábado, 27, na Terra Branca, cidade da Praia.

De acordo com informações avançadas à Inforpress por uma fonte policial este suposto autor do disparo contra o eleito nacional foi detido no domingo, 28, na zona de Terra Branca e deverá ser apresentado ao juiz ainda durante o período da manhã de hoje.

Manuel Moura, deputado eleito pelo círculo eleitoral de Santiago Sul nas listas do Movimento para Democracia (MpD, poder) foi baleado no rosto durante um assalto com uma arma de fabrico artesanal.

No domingo, o líder parlamentar do MpD, Paulo Veiga, garantiu que o estado de saúde do deputado Manuel Moura era “estável” e que a polícia já se encontrava a investigar o caso.

“Manifestamos o nosso apoio e solidariedade à família de Manuel Moura, que ontem [domingo] sofreu um assalto e que se encontra estável e a polícia já está a investigar, no terreno, o sucedido”, assegurou Paulo Veiga, em conferência de imprensa, convocada para o efeito.

No entanto, reconheceu que se este facto demonstra que a insegurança na capital do País é uma questão que é preciso combater e apelou a todos a contribuírem para que haja uma sociedade mais segura.

Por seu turno, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição) solidarizou-se na segunda-feira, 29, com deputado baleado e pediu que Governo para assumir a sua responsabilidade no combate à violência.

O secretário geral do PAICV, Julião Varela, disse ainda, em conferência de imprensa, que o partido está “preocupado com a expansão da violência” no País.