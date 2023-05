​Projeto “Fla Sim pa Mudjer” capacita 38 mulheres para liderança comunitária

O Projecto “Fla Sim pa Mudjer” iniciou, hoje, o Curso Mulheres Multiplicadoras da Cidadania, visando o empoderamento legal de mulheres líderes comunitários e potenciais líderes. Uma formação com conteúdos de vários âmbitos do direito, para melhorar o exercício da cidadania, acesso à justiça e prevenção de situações de violência.

Segundo a coordenadora do curso, Nair Tavares, o curso para as mulheres multiplicadoras de cidadania, tem como objectivo reforçar as capacidades das mulheres na liderança comunitária, na prevenção e no combate à Violência Baseada no Género (VBG) nas comunidades.

“É um projecto piloto, com duas componentes, começamos com esta formação para as mulheres sobre a liderança comunitária, mas tem uma fase seguinte a formação que é a implementação, sobretudo para actuação comunitária das mulheres após a formação. Terão a responsabilidade de trabalhar no terreno, com um plano de intervenção comunitária, um plano de conferência, palestras, de sessões de informação com crianças, jovens e adolescentes, nas escolas para levar essas informações a comunidade”, explicou.

De acordo com esta coordenadora, as 38 mulheres do curso irão ter uma formação intensiva de praticamente 84 horas para ter conhecimento em vários níveis do direito que vai permitir trabalhar em várias áreas como individual, familiar, ao nível comunitário, nas escolas para que possam sensibilizar e informar no sentido de contribuir para uma mudança na sua comunidade.

“Massificar no sentido dessas mulheres serem uma ponte entre a comunidade e as instituições, porque também, teremos uma componente de visita às instituições no âmbito desta formação para poder aproximar essas mulheres com as instituições e saber também o que funciona na prática e como é que podem ajudar as suas comunidades”, acrescentou.

O Projecto “Fla Sim pa Mudjer”, trata-se de mulheres juntas na prevenção contra a Violência Baseada no Género (VBG) em Cabo Verde e foi concebido pela Associação Cabo-verdiana de Luta Contra a Violência Baseada no Género (ACLCVBG), em parceria com a Themis que é uma ONG do Brasil de promoção dos direitos humanos, financiada pela fundação Womanity.

O projecto de empoderamento legal de mulheres será implementado na ilha de Santiago com uma vigência de três anos.