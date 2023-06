​Associação luxemburguesa Smiley Kids beneficia 47 escolas e 4.500 estudantes em Cabo Verde

A Associação Smiley Kids, do Luxemburgo, já beneficiou em Cabo Verde, desde a sua criação em 2013, 47 escolas e 4.500 estudantes das ilhas de Santiago, Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Fogo e Maio.

De acordo com o presidente da Associação Smiley Kids, Jorge dos Santos, este ano completa 10 anos que a organização está a apoiar crianças em Cabo Verde, a partir de Luxemburgo, com kits escolares que “é muito importante para irem à escola em boas condições”.

“Já apoiamos 4.500 crianças em 47 escolas nas diversas ilhas em Cabo Verde”, contou, explicando que para este ano, a associação vai trabalhar nas ilhas do Fogo, Maio, Santo Antão e São Vicente, abarcando 500 crianças com kits escolares.

Em Santo Antão serão apoiadas as escolas de Chã de Cruz Norte e Ribeira dos Bodes (Porto Novo) e Povoação (Ribeira Grande), em São Vicente, a escola de Chã de Alecrim, no Maio, a escola de Calheta e no e Fogo, a escola de Tinteira.

De acordo com Jorge dos Santos, para a ilha do Maio, a associação vai continuar com o projecto ludoteca, que é uma parceria com o Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA), apoiado desde o ano passado.

“O nosso maior desafio será reconstruir uma nova ludoteca do Centro de Dia, na aldeia da Calheta, na ilha do Maio. Já começamos com os primeiros contactos e queremos realizar para o ano”, referiu.

A Associação Smiley Kids é formada por voluntários que fazem várias actividades ao longo do ano e com o qual conseguem angariar os fundos necessários para novos projectos, além das várias empresas que já conhecem o trabalho da associação e que apoiam a mesma.

Uma das voluntárias que faz parte da Associação Smiley Kids é a cabo-verdiana Maria de Pina, natural de Fundura, Santa Catarina, interior da ilha de Santiago, que há sete anos faz parte dos 130 membros da organização.

“A minha experiência na associação tem sido maravilhosa, porque é verdadeira. Quando cheguei ao Luxemburgo com 9 anos, sabia como deixei Cabo Verde e sempre quis fazer algo para ajudar e essa associação foi algo que sempre quis fazer toda a minha vida”, afirmou a cabo-verdiana de 45 anos.

A Smiley Kids acredita que que cada criança tem direito à educação, independentemente do local onde nasce ou vive, por isso, trabalha no sentido de dar possibilidade de acesso ao ensino, desde o pré-escolar, para que cada criança tenha a possibilidade de adquirir os conhecimentos e as competências que a irão ajudar a crescer e a prosperar.