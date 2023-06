Cabo Verde acolhe a 26ª Reunião do Comité Ministerial do GIABA

​A 26ª Reunião do Comité Ministerial do GIABA decorre durante o dia de hoje em Cabo Verde para discussão de importantes matérias, nomeadamente, a visão estratégica da rede global de lavagem de capitais e financiamento ao terrorismo.

Da agenda do encontro destacam-se a apresentação e a adoção do plano de acção estratégico do GIABA 2023-2027, da visão estratégica da rede global de lavagem de capitais e financiamento ao terrorismo, mas também a adoção dos relatórios de avaliação mútua do segundo ciclo da república da Costa de Marfim e da Libéria.

Na sua intervenção, a ministra da Justiça, Joana Rosa, afirmou que é com orgulho que Cabo Verde recebe esta reunião do Comité Ministerial do Grupo Inter-Governamental de Acção contra o Branqueamento de Dinheiro em África Ocidental (GIABA), que tem entre mãos matérias importantes para o futuro do grupo e de alguns Estados em matéria de lavagens de capitais e financiamento ao terrorismo.

“Cabo Verde tem-se afirmado na região e no mundo como um Estado cooperante com acções que visam prevenir e combater actos criminosos como a criminalidade organizada e transnacional, os crimes económicos e financeiros com destaque para a lavagem de capitais, mas também financiamento ao terrorismo e da proliferação”, assegurou.

Augurou, por isso, que este seja um espaço de reflexão, de debate e conhecimento de alto nível, e que seja uma produtiva jornada de trabalho, da qual possam sair importantes e impactantes medidas para o país e a região nesta matéria.

A abertura da 26ª Reunião do Comité Ministerial do GIABA aconteceu hoje e contou ainda com as intervenções do director geral do Giaba, Edwin Harris, e do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia. A anteceder a reunião aconteceu a 39ª Plenária da Comissão Técnica, aberta a 28 de Maio.