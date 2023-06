PAICV diz que o abuso e exploração sexual de menores é um “drama” que continua a afrontar muitas famílias

​O PAICV afirmou hoje que o abuso e exploração sexual é um “drama” que continua a afrontar e afectar muitas famílias, e apelou ao Governo a uma maior intervenção para pôr cobro a este flagelo.

Paula Moeda, que falava esta manhã, em conferência de imprensa, sobre o Dia Nacional de Reflexão sobre Abuso e Exploração Sexual dos Menores, celebrado, domingo,04 de Junho, disse esperar que a data sirva para uma reflexão e consciencialização de união e acção colectiva em prol de maior protecção das crianças e adolescentes.

“O abuso e exploração sexual de menores continua a campear pelas ilhas, a afrontar e afectar as famílias de forma dolorosa”, apontou a responsável, que considera que neste dia, todos devem “elevar as suas vozes e dizer bem alto que o abuso e à exploração sexual de menores são inaceitáveis” e não serão “tolerados” na sociedade cabo-verdiana.

O membro da Comissão Política Nacional do PAICV sublinhou que ninguém poderá ficar indiferente a esta “dura realidade” que vem afectando a sociedade, crescendo todos os dias, tomando proporções preocupantes um pouco por todas as ilhas, provocando a indignação das famílias que se sentem impotentes perante estes “actos cruéis e abomináveis” que deixam “marcas profundas e duradouras”.

“A nossa indignação ecoa mais alto e leva-nos mais uma vez a fazer a pergunta que não se cala. Desde 2017 e 2018 que Cabo Verde assistiu ao desaparecimento de 4 crianças num curto período de seis meses e volvidos mais de cinco anos, as famílias ainda aguardam por respostas”, referiu.

Para esta responsável, a prevenção é um dos pilares fundamentais nessa luta, que requerer também investimentos em programas de informação, consciencialização, educação, melhoria de condição de vida, emprego digno e habitação condigna, o fortalecimento económico das famílias, a eliminação da pobreza, segurança de proximidade reforçada nos bairros e nas escolas.

Paula Moeda, que é também presidente da Federação Nacional das Mulheres do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, defendeu que o Estado deve assumir a sua responsabilidade perante este “drama” que continua a devastar crianças e famílias e garantir a protecção e segurança de cada criança, proporcionar ambientes seguros e saudáveis onde possam crescer e prosperar, livres do medo e da violência.

Por outro lado, prosseguiu, é preciso romper o silêncio e encorajar as vítimas e suas famílias a denunciarem e relatarem os crimes com apoio e amparo das autoridades, e os agressores serem responsabilizados por seus actos e, acima de tudo, “torna-se crucial” que todos saibam reconhecer os sinais e denunciar qualquer suspeita de abuso.

Assegurou que o PAICV se manifestou indignado com os últimos acontecimentos de violência a menores, solidariza-se com as famílias afectadas e renova o seu compromisso de tudo fazer para que o silêncio não prevaleça.