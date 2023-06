Cabo Verde quer estabelecer parcerias que permitam explorar as oportunidades no ecossistema Macaense

A Cabo Verde Digital, que participa no Colóquio sobre empreendedorismo e liderança de Pequenas e Médias Empresas para os Países de Língua Portuguesa, a decorrer em Macau, tem como objectivo estabelecer parcerias que permitam explorar as oportunidades no ecossistema Macaense, para internacionalização das soluções “madein Cabo Verde”, e promoção do arquipélago enquanto país plataforma para o mercado Africano.

O evento que decorre até o dia 9 de Junho, em Macau, China, é uma iniciativa organizada pelo Fórum Macau, onde Cabo Verde está presente, através da Cabo Verde Digital e da Associação de Jovens Empresários de Cabo Verde(AJEC), duas estruturas chaves na promoção do empreendedorismo tecnológico e desenvolvimento empresarial no arquipélago.

Através de uma nota de imprensa, a Cabo Verde Digital destaca que o evento proporciona mais esta oportunidade de networking e expansão internacional, recolher subsídios que permitam ao país acelerar o processo rumo à meta de se posicionar como plataforma tecnológica no meio dos continentes, com foco no mercado africano.

“Além desses encontros, a Cabo Verde Digital traçou igualmente para mais esta missão, o objectivo de estabelecer parcerias que permitam explorar as oportunidades no ecossistema Macaense, para internacionalização das soluções "made in Cabo Verde", e promoção do arquipélago enquanto país plataforma para o mercado Africano”, lê-se na nota.

Entre as actividades, que se afiguram como as principais neste Colóquio, contam visitas de estudo, encontro com entidades, universidades e empresas locais, participação em palestras temáticas na área de empreendedorismo e liderança de PME’s, são algumas das.

Nesta primeira, a Cabo Verde Digital e a AJEC tiveram um encontro com o Delegado Permanente de Cabo Verde em Macau, com o objectivo de perceber o escopo da Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, bem como o papel do Fórum Macau. Também teve lugar uma reunião com o Macau Trade Invest, com o intuito de estabelecer um canal de comunicação ágil, visando potenciar oportunidades de intercâmbios e negócios, nomeadamente através do Centro de Intercâmbio de Inovação e Empreendedorismo para Jovens da China e dos países de Língua Portuguesa em Macau.

Destaque para a participação dos representantes de Cabo Verde na vista ao Centro de Inovação e Empreendedorismo da Universidade de Macau, com a ambição de identificar oportunidades de colaboração para transferência de conhecimento.

Consta ainda a visita ao Centro de Incubação de Empreendedorismo de Macau, um primeiro contacto com o Centro com o objectivo de lançar as bases para uma futura parceria, prevendo assegurar acentos para startups cabo-verdianas nas dinâmicas de aproximação com os países da CPLP promovidos por Macau.

E, ainda, uma visita à Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, procurando identificar oportunidades de financiamento e colaboração no domínio do desenvolvimento tecnológico, que envolvam Macau e Cabo Verde.

A Cabo Verde Digital considera que um protocolo com a “929 Challenge”, através da associação de empreendedorismo e inovação entre China e Países de língua portuguesa, daria a oportunidade à startups cabo- verdianas de participarem na competição de forma destacada, nomeadamente na fase final, a ter lugar em Macau, em Outubro próximo, além de promover programas de intercâmbio de startups dos dois ecossistemas.

A nota informa que a primeira vez que a competição “929 Challenge”, que atribuirá prémios monetários de cerca de 20 mil dólares, irá levar startups dos países de língua portuguesa a Macau, depois de duas edições online, reunindo num mesmo espaço empreendedores da China e desses países. As inscrições estão abertas até ao final de Setembro, tanto para empresas como para equipas de alunos universitários.

“Macau acredita que as suas maiores oportunidades estão na transferência de tecnologia da China para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste. Uma parceria entre Cabo Verde e a “929 Challenge”, seria ainda uma oportunidade para lançar as bases para a “aliança”, uma união dos ecossistemas lusófonos, idealizada para dar visibilidade a esse mercado como um todo”.