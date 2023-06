Fogo: Projecto Vitó surpreende pescador a matar tartaruga

A Associação Projecto Vitó registou na terça-feira, 06, o abate da primeira tartaruga marinha da temporada de desova 2023 na praia de Fonte Bila, disse à Inforpress presidente da associação, Paulo Pina.

Conforme a mesma fonte, uma equipa do projecto deslocou-se à praia da Nossa Senhora da Encarnação para monitorar a dimensão da apanha de areia e, com recurso a drone, identificou o rasto da saída de uma tartaruga, mas não tinha o rasto de regresso ao mar, o que deixou a equipa desconfiada.

Na sequência, os elementos da equipa deslocaram-se ao local para averiguar o que teria acontecido e surpreendeu um indivíduo a matar uma tartaruga adulta, acrescentando que os elementos da equipa foram ameaçados com uma arma branca pelo pescador e tiveram de deixar o local.

De imediato, disse Paulo Pina, foi accionada a Polícia Nacional (PN) que já identificou o pescador e recolheu 22 quilos de carne de tartaruga, o que demonstra que se tratava de uma tartaruga adulta.

Segundo o mesmo, esta era a segunda tartaruga a sair na praia de Fonte Bila este ano, observando que no passado dia 04 uma outra tartaruga teria procurado esta praia, mas regressou ao mar sem a desova.

O processo vai ser encaminhado, posteriormente, ao Ministério Público para a responsabilização criminal do indivíduo surpreendido em pleno abate da tartaruga.

O Projecto Vitó, no quadro da promoção da conservação das tartarugas marinhas actua na ilha do Fogo e nos Ilhéus do Rombo contando com financiamento da Fundação MAVA, tendo como áreas de actuação a ilha do Fogo e a Reserva Natural Integral dos Ilhéus do Rombo.

Na ilha do Fogo, em 2022, o Projecto Vitó cobriu 16 principais praias de desova com a contratação de 24 monitores, além de acções de sensibilização para a conservação das tartarugas marinhas.

O maior desafio encontrado foi a captura ilegal das tartarugas marinhas, refere o relatório de actividades do Projecto Vitó, referente ao ano de 2022, assim como o pouco engajamento da sociedade civil para o tema da conservação como consequência da aplicação deficiente da legislação sobre as tartarugas marinhas.

Resultados da temporada 2022, a nível da ilha do Fogo, apontam para um total de 490 ninhos, 883 rastos, dois resgates e 11 capturas nas 16 praias de desovas espalhadas pelos três municípios, de 15 de Junho a 15 de Outubro.

Já no Ilhéu de Cima, um dos ilhéus da Reserva Integral de Ilhéus Rombos, em 2022 foram registados 411 ninhos, 972 rastos, dois resgates, 49 tartarugas estudadas (22 recapturas e 27 novas capturas) e uma captura registada.

O Ilhéu de Cima é considerado um dos principais hotspots da biodiversidade em Cabo Verde, desta e de outras espécies marinhas e terrestres, tendo a praia de Soca, constituída por duas pequenas praias, apresentada maior índice de nidificação e actividades em todo o ilhéu de Cima, parte integrante da Reserva Natural Integral, Ilhéus do Rombo.