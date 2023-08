Fogo: Embarcação do Projecto Vitó realizou primeira missão de busca e salvamento de pescadores

A embarcação Vénus, da Associação Projecto Vitó, efectuou na quarta-feira, 16, a sua primeira missão de busca e salvamento de uma embarcação de pesca de boca aberta que fazia o percurso Ilhéus Rombos/Fogo.

Na tarde de quarta-feira, segundo o director executivo do Projecto Vitó, Herculano Dinis, um grupo de seis embarcações de pesca que se encontrava na faina pesqueira nos Ilhéus Rombos regressava à ilha do Fogo e, na sequência do agravamento do estado do tempo, uma das embarcações com dois pescadores esteve à deriva durante mais de quatro horas.

Segundo o mesmo, quatro das embarcações conseguiram chegar à ilha do Fogo graças aos equipamentos de segurança disponibilizados pelo Projecto Vitó no quadro do Programa Guardiões do Mar e uma outra conseguiu regressar com sucesso aos Ilhéus.

Assim que recebeu o alerta, a direcção do projecto estabeleceu contactos com Polícia Nacional e a embarcação Vénus fez-se ao mar para resgate da embarcação.

Através dos equipamentos do kit de segurança do Programa Guardiões do Mar, disse Herculano Dinis, foi possível estabelecer o contacto com a embarcação que regressou ao porto de Vale dos Cavaleiros depois de uma ligeira melhoria do estado do tempo.

“Vénus” tem cerca de 11 metros de comprimento, três metros de boca, dois de altura de cabine e está equipado com dois motores interiores de 250 HP cada e pode atingir uma velocidade de 30 nós, o que lhe possibilite fazer o percurso porto Vale dos Cavaleiros a Ilhéus Rombos em 20 minutos.

Aquando da recepção e inauguração da embarcação, os responsáveis da organização não-governamental (ONG) Projecto Vitó manifestou a sua disponibilidade para celebrar protocolo com a Protecção Civil, Polícia Marítima e câmaras municipais de modo que a mesma possa servir para trabalho de buscas e salvamento no mar e transferência de doentes da ilha Brava, caso for necessário.