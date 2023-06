Fogo: Indivíduo indiciado da prática de cinco crimes de abuso sexual de crianças em prisão preventiva

​Um indivíduo do sexo masculino, 59 anos, natural da ilha do Fogo, indiciado de cinco de abuso sexual de crianças e um de agressão sexual vai aguardar os trâmites ulteriores do processo em prisão preventiva.

O indivíduo, agricultor de profissão, foi detido na quarta-feira, 07, fora de flagrante delito a solicitação do Ministério Público, na sequência da investigação de um auto de instrução registado na Procuradoria da Comarca de São Filipe por factos susceptíveis de integrarem a prática dos seis crimes. Depois da sua detenção, o indivíduo foi submetido ao primeiro interrogatório judicial de arguido detido tendo o tribunal aplicado ao mesmo a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. O processo continua em investigação e, consequentemente, permanece em segredo de justiça. Na semana passada, durante uma actividade organizada pelo Instituto cabo-verdiano da Criança e Adolescente (ICCA) para celebrar Junho mês da criança, a delegada deste instituto, Samira Teixeira, mostrava-se preocupada com os casos de abuso sexual que se tem registado a nível da ilha do Fogo. Na ocasião, a delegada do ICCA apontou que os dados estatísticos da instituição que dirige referente aos quatro primeiros meses de 2023, de Janeiro a Abril, dão conta da ocorrência de 22 casos de abuso sexual na ilha do Fogo, sendo que a grande maioria, 20, ocorreram na faixa etária dos 15 a 17 anos, resultando em nove gravidezes precoces.

