Embaixadora da Alemanha em Cabo Verde para vários encontros e entrega de testes rápidos para detenção de estupefacientes

​A embaixadora da Alemanha acreditada em Cabo Verde, Julia Monar, inicia hoje uma visita de três dias ao arquipélago, tendo vários pontos na agenda, nomeadamente, a entrega de testes rápidos para a detenção de estupefacientes.

De acordo com informações facultadas pela representação diplomática em Lisboa, a também embaixadora da República Federal da Alemanha, em Portugal, com residência em Lisboa, viajou na noite desta terça-feira, 20, pela segunda vez este ano, para Cabo Verde, desta vez para a Cidade da Praia, onde tem agendado todos os compromissos.

De acordo com a mesma fonte, a embaixadora Júlia Monar viaja acompanhada por um oficial de ligação da polícia alemã, e no âmbito do apoio policial internacional, a Polícia Judiciária Alemã (BKA) irá entregar à Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde os chamados “Drug Wipe Tests” (testes rápidos para a detenção de estupefacientes).

A entrega acontece numa cerimónia a ter lugar na sede da PJ, na capital do País, na presença da embaixadora da Alemanha e da directora nacional da PJ, Ivanilda Varela.

“Este evento vem sublinhar a estreita cooperação que existe entre a Polícia Judiciária Alemã (BKA) e a Polícia Judiciária em Cabo Verde. Além disso, após 1998 e 2005, foi possível incluir um oficial da PJ no programa de bolsas de estudo do BKA na Alemanha para o ano lectivo de 2023/2024”, anunciou a embaixada da Alemanha.

Durante esses três dias, Júlia Monar, que entende que “as boas relações bilaterais não se criam à distância, tem planeado encontros com a ministra da Justiça, Joana Rosa, e com a ministra do Estado, da Defesa Nacional, ministra da Coesão Territorial e ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Janine Lélis.

Conforme as informações disponibilizadas, a embaixadora terá um “intercâmbio” com o presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, bem como com representantes do ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional.

Ainda durante esta visita, a delegação alemã irá receber um “apoio amigável”, ligado ao projecto em curso intitulado “Promoção da Mobilidade Eléctrica em Cabo Verde” (ProMEC, financiado pela NAMA Facility), disponibilizando à embaixadora um carro eléctrico, durante a sua estadia na ilha de Santiago.

O projecto ProMEC (duração 2020-2025) é implementado pela Organização Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sob a liderança de Leo Pagnac.

Na semana passada a embaixadora da Alemanha acreditada em Cabo Verde recebeu, para um jantar na sua residência em Lisboa, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas e ministro do Mar, Abraão Vicente, juntamente com a sua delegação, que se encontravam em trânsito com destino à Alemanha, por ocasião da “Semana de Kiel”.

Em Fevereiro, Júlia Monar esteve em Cabo Verde durante quatro dias para inaugurar um microprojecto, apresentar o Prémio Franco-Alemão para os Direitos Humanos e o Estado de Direito 2022 e discutir uma possível cooperação no domínio da formação profissional, tendo visitado as ilhas de Santiago e de São Vicente.

A embaixadora Júlia Monar fez a sua primeira visita oficial a Cabo Verde em Setembro de 2022 com a entrega das cartas credenciais ao Presidente da República, José Maria Neves, e encontros com vários membros do Governo, incluindo o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.