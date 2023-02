Embaixadora da Alemanha vai a Cabo Verde inaugurar micro-projecto e apresentar prémio sobre Direitos Humanos

​A embaixadora da Alemanha acreditada em Cabo Verde, Julia Monar, desloca-se ao arquipélago entre 06 e 09 de Fevereiro para inaugurar um microprojecto e apresentar o Prémio Franco-Alemão para os Direitos Humanos e o Estado de Direito 2022.

A também embaixadora da República Federal da Alemanha em Portugal, com residência em Lisboa, confirmou à Inforpress que nessa sua deslocação, em que pretende ainda discutir uma possível cooperação no domínio da formação profissional, vai visitar as ilhas de Santiago e de São Vicente.

“Durante a nossa estadia vamos inaugurar um microprojecto co-financiado pela Embaixada da Alemanha em Lisboa na ilha de Santiago. O Ministério dos Negócios Estrangeiros tem um fundo para micro-projectos, desenvolvido e implementado por ONG e associações locais”, explicou.

De acordo com Julia Monar, estes projectos podem ser nos domínios da agricultura, da formação, iniciativas para o empoderamento das mulheres, das infra-estruturas e têm um impacto directo e positivo na comunidade local, sendo que neste caso, o projecto situa-se em três locais do município de Santa Catarina e consiste na construção de quatro cisternas familiares e de um reservatório de água comunitário.

A embaixadora fez também saber que neste momento estão a aceitar novas candidaturas de projectos para 2023, indicando, para mais informações, a página oficial na internet https://lissabon.diplo.de/pt-pt/themen/-/2448124?view.

A diplomata acrescentou que a visita irá servir, ainda, para conhecer futuros parceiros de micro-projectos e visitar projectos e instituições de cooperações já existentes, como o projecto de “Promoção da Mobilidade Eléctrica para Cabo Verde” (ProMEC), com financiamento do NAMA Facility, o Ocean Science Centre Mindelo (OSCM) e Cape Verde Atmospheric Observatory (CVAO).

“Além disso, vamos apresentar o Prémio Franco-Alemão para os Direitos Humanos e o Estado de Direito 2022”, revelou, explicando que todos os anos, desde 2016, a França e a Alemanha homenageiam em conjunto 15 indivíduos ou organizações que fazem “contribuições extraordinárias” no âmbito dos Direitos Humanos.

Conforme ela, os laureados lideram organizações não governamentais, são advogados, jornalistas ou activistas que defendem os direitos inalienáveis de todo o ser humano, defendem todos aqueles cujas vozes, muitas vezes, não seriam ouvidas sem o seu importante trabalho, como mulheres, sobreviventes de violência sexual, pessoas LGBTIQ+, prisioneiros, crianças ou trabalhadores migrantes.

“Defendem a justiça, a participação política e a imparcialidade dos relatórios. Os premiados são nomeados e seleccionados em conjunto pelas missões alemãs e francesas no estrangeiro. A presidente da Acrides, Lourença Tavares, recebe o Prémio Franco-Alemão para os Direitos Humanos e o Estado de Direito 2022”, sublinhou.

Para Julia Monar, Lourença Tavares recebe o prémio pelo seu “incansável trabalho em defesa dos direitos da criança”, através da Associação da Criança Desfavorecida (Acrides), que fundou em 1998, para em 2019, fundar a Acrides Paris – Enfants Défavorisés.

“Ainda hoje em dia é a presidente da ONG e dedicou assim quase 25 anos da sua vida à Acrides. Um dos pontos centrais do seu trabalho é o combate à violência sexual contra as crianças e adolescentes”, sustentou.

A embaixadora Julia Monar fez a sua primeira visita oficial a Cabo Verde em Setembro de 2022 com a entrega das cartas credenciais ao Presidente da República, José Maria Neves, e encontros com vários membros do Governo, incluindo o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.