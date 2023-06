​Jogo de tabuleiro “Morabeza” apresentado na Praia

O Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Cidade da Praia, acolheu esta manhã a apresentação do jogo de tabuleiro “Morabeza”, criado por Uri Matveg e Iemke Postma, dois artistas gráficos estrangeiros que residem em Cabo Verde há já alguns anos.

Segundo Iemke Postma, este jogo visa divulgar a cultura de Cabo Verde e fazer com que muitas pessoas possam conhecer Cabo Verde através do jogo. “A intenção é de tentar criar uma experiência de viajar pelas dez ilhas de Cabo Verde, onde os jogadores terão a oportunidade de conhecer Cabo Verde, a sua comida, os seus cenários paradisíacos, as memórias de cada lugar distinto e claro a sua bela música e a tão falada Morabeza crioula”.

Iemke Postma, é holandês e vive há vários anos na Cidade da Praia, e disse que queria criar algo diferente para Cabo Verde, porque nunca ninguém tinha feito um jogo sobre Cabo Verde desta natureza.

“Este jogo é como se tens uma viagem para Cabo Verde, para todas ilhas, onde encontras souvenirs, amigos, vais ouvir as músicas tradicionais de Cabo Verde, assim tens uma experiência mais rica ou mais pontos ganhas o jogo”, explica.

Depois da Cidade da Praia, o jogo será apresentado em França. “Vamos a França em representação de Cabo Verde com este jogo de tabuleiro, porque o Comité Olímpico Cabo-verdiano nos apoiou neste projecto e deu-nos oportunidade para estarmos la naquela que é segunda maior feira de jogos de tabuleiro na Europa”.

“Vamos lá estar num stand, para promover o jogo. Fomos convidados para participar nos Jogos Olímpicos em 2024 para representar Cabo Verde com o jogo, para promover o país e o que temos aqui”, anuncia.