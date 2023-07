Nomeados novos dirigentes para a Cabnave e EMAR

O ministro do Mar recebeu hoje em audiência o conselho de administração da Escola do Mar (EMAR), em fase de transição para a nova equipa directiva, liderada por Liliane Pimenta, que vai assumir os destinos da Instituição.

O ainda presidente do conselho de administração da EMAR, Ivan Bettencourt, transita para a direcção dos Estaleiros Navais da Cabnave, de acordo com publicação na página oficial do Ministério do Mar na rede social Facebook.

De acordo com a mesma fonte, tratou-se de um encontro de reconhecimento e agradecimento pelo “excelente trabalho” realizado pela equipa liderada por Ivan Bettencourt no campo das formações profissionais e do aproximar da Escola do Mar às comunidades piscatórias.

“A Ivan Bettencourt, o ministro Abraão Vicente agradeceu o empenho e trabalho abnegado, augurando os maiores sucessos face ao novo desafio na liderança a bordo da Cabnave”, lê-se na referida publicação.

Acompanham Liliane Pimenta à frente da Escola do Mar o técnico de segurança e salvamento em meio aquático Jandir Leite Pina, como administrador não executivo, e Adildo Gomes, na qualidade de administrador executivo.

Adildo Gomes é natural da ilha de São Nicolau, até então vereador na Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau, responsável pelos pelouros da Protecção Civil, Educação e Formação Profissional, Emprego e Empregabilidade, Cultura, Transporte e Pesca.