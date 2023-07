Prisão preventiva a 5 suspeitos de vários crimes em Tarrafal de Santiago

O Tribunal da Comarca de Tarrafal decretou prisão preventiva a 5 entre 17 e 28 anos, indiciados da prática dos crimes de furto qualificado, roubo (com violência sobre pessoas), quadrilha ou bando, e armas, respetivamente, perpetrados na cidade do Tarrafal e na localidade de Ribeira das Pratas.

Segundo informou hoje o Ministério Público, no âmbito da investigação de seis autos de instrução, registados na Procuradoria da República da Comarca do Tarrafal, ordenou a detenção, fora de flagrante delito, de nove indivíduos, do sexo masculino, de nacionalidade cabo-verdiana, com idades compreendidas entre 17 a 48 anos, residentes na cidade do Tarrafal.

“Em causa estão factos suscetíveis de integrarem, por ora, a prática dos crimes de furto qualificado, roubo (com violência sobre pessoas), quadrilha ou bando, armas, recetação, violência baseada no género, na sua forma agravada e incêndio, todos previstos e punidos pela legislação penal cabo-verdian”, lê-se.

Efectivadas as detenções, com a coadjuvação da Polícia Nacional e submetidos ao primeiro interrogatório judicial, aos cinco arguidos com idades compreendidas, entre 17 e 28 anos, indiciados da prática dos crimes de furto qualificado, roubo (com violência sobre pessoas), quadrilha ou bando, e armas, respetivamente, perpetrados na cidade do Tarrafal e na localidade de Ribeira das Pratas, foram aplicadas, a medida de coação prisão preventiva.

Ao arguido de 48 anos, indiciado da prática de um crime de recetação, foi aplicada a medida de coação apresentação periódica às autoridades.

Já ao arguido de 47 anos, indiciado da prática de dois crimes de violência baseada no género, na sua forma agravada, um crime de incêndio e um crime de armas, foi aplicada a medida de coação prisão preventiva.

Ao arguido de 40 anos, indiciado da prática de dois crimes de violência baseada no género, na sua forma agravada e um crime de armas, foi aplicada a medida de coação prisão preventiva.

Ainda ao arguido de 35 anos, indiciado da prática de três crimes de violência baseada no género, na sua forma agravada e um crime de armas, foi aplicada a medida de coação prisão preventiva.