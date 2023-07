Embaixada de Portugal esclarece que agendamento para visto “Schengen” passará a ser comunicado a cada quinze dias

​A Embaixada de Portugal em Cabo Verde, com o intuito de responder de forma mais precisa e transparente, informou que o agendamento para pedidos de visto “Schengen” passará a ser comunicado com dia e hora marcados, a cada quinze dias, com a mesma periodicidade.

“Com vista a responder de forma mais precisa e transparente à procura de agendamento para pedidos de visto de curta duração (Schengen), bem como para os vistos nacionais, as datas e horários de abertura de novas vagas passarão a ser comunicados, com dia e hora marcada, a cada quinze dias, com a mesma periodicidade”, lê-se no comunicado.

Segundo um comunicado, os vistos de curta duração para o espaço schengen (até 90 dias) vão ser entregues no Centro Comum de Vistos, com agendamento online feito através do portal do E-VISA (https://pedidodevistos.mne.gov.pt/VistosOnline/), em que as vagas serão disponibilizadas nesta sexta-feira, 14 do corrente, a partir das 14:00.

Para os vistos nacionais (mais de 90 dias), entregues na VFS Global, com agendamento online feito através do portal da VFS (https://visa.vfsglobal.com/cpv/pt/prt/book-an-appointment), as vagas serão libertadas igualmente na sexta-feira, dia 14 do corrente, a partir das 14:00.

Por fim, a Embaixada comunica ainda que a abertura de agendamentos permanece quinzenalmente, como anunciado anteriormente, e que as próximas aberturas de agendamentos vão acontecer nos dias 28 de Julho e 11 de Agosto, às 14h00, mas que ao aproximar-se esta data vão confirmar.