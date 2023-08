Embaixada de Portugal anuncia reforço dos Serviços Consulares para vistos de trabalho

Na sequência do crescente aumento na procura de vistos de trabalho e reconhecendo a necessidade de uma resposta mais eficiente e abrangente, a Embaixada de Portugal em Cabo Verde anunciou hoje a entrada em funcionamento de um Adido de Trabalho, a quem serão confiadas responsabilidades especiais de acompanhamento de todas as matérias consulares relativas aos vistos nacionais desta tipologia.

“Cabo Verde é um dos únicos quatro países que passará a dispor, para já, de um conselheiro dedicado nesta área. Conforme oportunamente comunicado, serão igualmente iniciadas em breve experiências-piloto com Municípios de Cabo Verde para criar, nos respetivos Balcões Únicos, serviços de informação específicos para quem queira procurar vistos nacionais para Portugal”, lê-se num comunicado enviado pela Embaixada.

Relativamente às queixas ao funcionamento do site da empresa externa que processa os pedidos de vistos de Cabo Verde para Portugal, a embaixada garante que os serviços consulares na Praia têm estado em contacto permanente com aquele prestador de serviços de triagem para apurar as razões das dificuldades sentidas, designadamente quanto aos meios autorizados para o pré-pagamento de taxa de serviço, bem como face a lacunas constatadas na sua comunicação com o público.

Conforme explicou, a empresa VFS está a mudar para instalações mais amplas na Cidade da Praia, o que poderá causar algum trastorno no seu funcionamento.

“A VFS, uma das maiores empresas mundiais nesta especialidade, com quem os serviços consulares portugueses trabalham em dezenas de países, tem-nos reafirmado o seu total compromisso em prestar um bom serviço em Cabo Verde, onde iniciaram funções em Agosto de 2022”, consta.

A Embaixada de Portugal diz estar plenamente consciente da necessidade de melhorar o serviço prestado pela VFS, sendo também certo que se está a verificar um aumento sem precedentes da procura de pedidos de visto (em especial, de trabalho), cujos números tem vindo, aliás, a tornar públicos para melhor compreensão da opinião pública.

“As novas instalações da VFS serão oficialmente lançadas na primeira semana de Setembro, com a presença do Embaixador de Portugal e do Coordenador Senior de Relações Institucionais da empresa VFS que aqui se deslocará expressamente para o efeito”, garantiu.

De acordo com dados da Embaixada de Portugal em Cabo Verde, desde o início do ano que a sua secção consular registou um total de 7.237 pedidos de vistos de longa duração (mais de 90 dias), dos quais 6.635 foram emitidos.

Do total de vistos solicitados na sessão consultar portuguesa, 3.297 foram de trabalho, sendo que destes 3.150 foram concedidos e há 62 por emitir, ainda de acordo com os mesmos dados da Embaixada de Portugal.