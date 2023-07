Cabo Verde prepara-se para integrar vacina da covid-19 na vacinação de rotina

A Direcção Nacional da Saúde (DNS) avançou, hoje, que ​Cabo Verde está a preparar-se para integrar a vacina contra a covid-19 na vacinação de rotina de acordo com as recomendação da Organização Mundial da Saúde.

Segundo a Inforpress, a DNS sublinhou que as recomendações da OMS indicam que todas as pessoas menores de 18 anos recebem, pelo menos, a segunda dose de reforço e que todas as pessoas maiores de 70 anos e pessoas com alguma doença crónica sejam vacinadas com a terceira dose de reforço.

Conforme a DNS até Junho de 2023, 321.041 pessoas maiores de 18 anos receberam a primeira dose de vacina contra a covid-19 (98,52 por cento (%)) e 281.983 receberam a segunda dose (86,53%), sendo que 90.418 receberam pelo menos uma dose de reforço.

Em relação a população menor de idade, dos 5 aos 17 anos, 76.399 foram vacinados com a primeira dose e 62.243 já receberam a segunda dose. A vacinação completa, de crianças com idade entre os 5 e 11 anos, registra o valor de 21.262 (32,2%).

“Neste momento, todos os centros de saúde do País estão a vacinar contra a covid-19, com a vacina da Pfizer para adulto, a nova vacina Bivalente. Prevê-se receber, ainda este semestre, a vacina de Pfizer pediátrico, para a continuidade da vacinação nas crianças entre 5 a 11 anos”, informa a DNS.

De acordo com a mesma fonte, na população com mais de 60 anos 43.172 receberam a primeira dose, 40.247 a segunda dose, 16.144 a terceira dose, segundo reforço 4.586 e dose de reforço 11.677.

As pessoas com doenças crónicas com primeira dose totalizam 15.221, com segunda dose 14.475, terceira dose 5.246, dose de segundo reforço 1.378 e 4.662 com dose de reforço.

Em termos profissionais os professores, o pessoal da saúde e profissionais hoteleiros e ligados ao turismo são o grupo com maior número de vacinação, sendo que os professores já completaram 7.255 com primeira dose da vacina, 6.816 com segunda dose, 2.077 com terceira dose, 318 com segunda dose de reforço e 2.412 com a dose de reforço.

Em termos gerais Cabo Verde registou um total de 233.700 pessoas com primeira dose da vacina, 207.474 com segunda dose, 41.228 com terceira dose, 7.123 com segunda dose de reforço e 64.469 com dose de reforço.

A taxa de incidência por 100 mil habitantes nas últimas quatro semanas ronda os 20% e 14%, sendo as mais altas nos concelhos de Santo Antão e as mais baixas nos concelhos de Santiago, Fogo, Brava e Maio.

As amostras e os casos positivos, segundo a DNS, continuam relativamente baixos o que demonstra que os utentes estão frequentando as estruturas de saúde em casos de extrema necessidade.

Quanto ao impacto da covid-19 na vida dos cabo-verdianos, a Direcção Nacional da Saúde admitiu que, neste momento, não há nenhum impacto social significativo devido a covid-19, uma vez que se tem registado baixo número de casos diários.

Nos últimos meses, reportaram uma média de menos de cinco casos por dia, praticamente sem registo de casos de internamento nos hospitais por causa da covid-19, com uma fraca sintomatologia dos pacientes, sendo que há várias semanas que o País não registra nenhum óbito.

“Em termos de medidas restritivas, ainda está em vigor o uso de máscaras faciais obrigatório nos estabelecimentos de saúde, nas instituições que recebem idosos (centros de dia, lares de idosos ou outra) e em qualquer espaço fechado, se a pessoa apresentar sintomas sugestivos de covid-19, assim como se recomenda a higienização das mãos para evitar a propagação como uma medida continua a ser mantida”, explica a DNS.