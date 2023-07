EHTCV celebra 12 Anos com contribuição significativa para o sector turístico-ministro

A Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV) completou esta quarta-feira, 12 anos de existência e já formou mais de oito mil colaboradores de hotéis que não apenas servem no país, mas também competem em várias partes do mundo, conforme destacou o ministro do Turismo, Carlos Santos.

"Hoje nós estamos a celebrar 12 anos de uma escola que tem dado muito a Cabo Verde no seu principal setor, que é o setor do turismo. Tem formado mais de oito mil colaboradores de hotéis que hoje estão a servir não só em Cabo Verde, como estão a competir noutras partes do mundo", anunciou o ministro de Turismo à comunicação social.

O governante destacou a importância dos recursos humanos para a batalha da competitividade no sector turístico de Cabo Verde e expressou sua gratidão a todos os colaboradores, formadores e formandos que contribuíram para o sucesso da escola.

Conforme ressaltou, o investimento em recursos humanos é fundamental para que o país se destaque no mercado turístico.

"Somos um destino pequeno, incipiente, que tem uma longa jornada de trabalho a fazer na qualificação do destino, designadamente nas infraestruturas turísticas que nós temos que montar, mas temos que ter uma atenção cada vez maior em ter quadros preparados para conseguirmos elevar a nossa qualidade", afirmou.

Carlos Santos enfatizou que a batalha pela qualidade é essencial para consolidar o turismo no país e frisou a importância de se ter quadros preparados e capacitados para oferecer uma experiência turística de excelência, enfatizando que é através da busca pela qualidade que o país poderá se posicionar de forma competitiva no mercado global.

"É na batalha de qualidade que nós conseguiremos ganhar esse grande trabalho que é de consolidar o turismo em Cabo Verde", ressaltou.

No âmbito do programa operacional do turismo, prosseguiu, o Governo estabeleceu um subprograma voltado exclusivamente para os recursos humanos.

Esse subprograma tem como objectivo promover a capacitação e consolidação contínuas dos profissionais do setor, assegurando que estejam sempre actualizados e com elevados padrões de qualidade.

"A nível do programa operacional do turismo, nós criamos um subprograma que é destinado só aos recursos humanos, que é a capacitação cada vez mais e consolidação desse trabalho que é de ter os recursos humanos sempre ao nível e com uma qualidade sempre maior", acrescentou o ministro.