Inforpress e Estado assinam primeiro Contrato de Prestação do Serviço Noticioso e Informativo

A Inforpress e o Estado assinaram hoje, o primeiro Contrato de Prestação do Serviço Noticioso e Informativo, visando o crescimento e a modernização da agência.

Em declarações à imprensa, o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva disse que o contrato, tem um significativo aumento em termos financeiros em relação ao contrato anterior e que representa um marco importante para a Inforpress e para a comunicação no país.

"Nós estávamos a ver de 35 mil contos em 2016, agora salta para 72 mil. Depois há uma componente de apoio à investimentos nos próximos anos", referiu.

Essa injceção de recursos visa possibilitar o apoio à reforma, capacitação e desenvolvimento institucional da agência, e o Governo se compromete a fornecer todo o suporte necessário.

O chefe de governo enfatizou a importância de que a Inforpress seja uma agência noticiosa de referência em Cabo Verde, mantendo os valores de qualidade, rigor, imparcialidade e isenção.

Também ressaltou a necessidade de uma cobertura abrangente a nível da diáspora, de forma a atender à demanda crescente por informações do país no exterior.

"Precisamos comunicar com a nossa diáspora porque há muita avidez em termos de informação, precisamos passar uma boa informação."

Por sua vez, o administrador único da Inforpress, Jair Fernandes, expressou sua satisfação com a revisão e actualização das ferramentas de gestão da agência, incluindo o estatuto, o Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) e o plano de negócios.

Essas catualizações, explicou, visam garantir uma maior sustentabilidade económica e financeira, bem como uma maior autonomia institucional para a agência.

Para fortalecer ainda mais a presença da Inforpress em todo o território nacional e na diáspora, Fernandes anunciou a contratação de novos jornalistas no Fogo, Santo Antão e Santiago Norte. Além disso, a agência pretende expandir sua actuação internacional com a abertura de novas delegações ou a contratação de correspondentes em Boston e Nigéria, junto à missão da CEDEAO.

“A nossa perspectiva integra ainda a sociedade civil organizada, não só pelas responsabilidades da agência, mas sobretudo pela responsabilização cidadã no tocante à utilização dos recursos públicos. a assinatura de protocolos com as universidades e outras instituições de ensino superior, auscultação e aproximação dos media privados, a revisitação dos protocolos de cooperação com as instituições homologas estrangeiras, constituem também uma gestão integradora e inclusive importante para tomada de decisões assertivas”, discursou.

No que diz respeito à modernização tecnológica, Fernandes ressaltou os progressos já alcançados, incluindo a introdução de fibra óptica nas delegações de Praia e Mindelo, a remodelação do parque informático e a futura apresentação do novo site da agência, prevista para Outubro, no quadro das celebrações do 31º aniversário da agência.