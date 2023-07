OMS doa 77 Bombas X-Pert ao Ministério da Saúde para combater o paludismo

O Ministério da Saúde recebe hoje da Organização Mundial da Saúde (OMS) 77 das 100 bombas X-Pert, equipamentos essenciais na luta contra ao paludismo. Avaliadas em 54.300 Euros, essas bombas fortalecerão a estratégia de controle das doenças de transmissão vetorial, impulsionando os esforços do país na certificação da eliminação do paludismo.

Segundo um comunicado do Ministério da Saúde, no âmbito da consolidação dos ganhos obtidos através da pulverização intra-domiciliar, e considerando a importância da qualidade da aplicação do inseticida e o impacto que as bombas recomendadas X-pert desempenham neste processo e para a certificação da eliminação do paludismo, a OMS procedeu com a entrega das mesmas.

As Bombas X-Pert são equipamentos utilizados na pulverização intra-domiciliar que cumprem com todos os requisitos exigidos pela OMS para o processo de certificação da eliminação do paludismo e com a sua desponibilização para as equipas de luta anti-vectorial, estará o país, a dar mais um passo importante rumo a certificação da eliminação do paludismo em Cabo Verde, conforme a mesma fonte.

De referir que Cabo Verde encontra-se no processo de certificação da eliminação do Paludismo, após cinco anos e sete meses sem nenhum caso de transmissão local da doença.

O processo implica uma preparação eficaz, por parte do país, e observância das exigências estabelecidas pela OMS.