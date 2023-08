CMP anuncia Programa Municipal de Mobilidade Urbana

A Câmara Municipal da Praia anunciou hoje o lançamento do Programa Municipal de Mobilidade Urbana (PMMU), que visa melhorar a mobilidade e a qualidade de vida dos cidadãos da capital.

Uma das vertentes fundamentais do PMMU, conforme explicou Francisco Carvalho, é a disponibilização de autocarros que serão alocados a todas as escolas do Município da Praia, com o intuito de facilitar e estimular as visitas de estudo dos estudantes.

"Queremos oferecer aos nossos estudantes a oportunidade de enriquecerem seus conhecimentos por meio de visitas educativas, contribuindo para uma educação mais abrangente e inclusiva", enfatizou o presidente da CMP.

Outra iniciativa do programa é a atenção especial aos clubes desportivos do município que, segundo disse, enfrentam dificuldades para realizar intercâmbios e participar de jogos em outras localidades, devido a restrições de mobilidade.

Com o PMMU, garantiu, os clubes desportivos da Praia terão acesso a autocarros que serão disponibilizados mediante agendamento prévio, permitindo que os atletas possam competir em diversas localidades.

"Queremos apoiar nossos clubes desportivos para que possam competir em igualdade de condições, promovendo assim o desenvolvimento desportivo em nossa cidade", declarou o presidente da câmara.

O programa incorpora também a criação da Comissão Municipal de Mobilidade e Trânsito que reunirá diversas entidades responsáveis para analisar, em profundidade, questões de circulação na cidade e buscar soluções para os desafios presentes e futuros.

Problemas identificados, como os relacionados à Ponte de Vila Nova e à Rotunda Terra Branca, serão objecto de estudos e debates colaborativos entre instituições, visando apresentar propostas para melhorar o trânsito da cidade.

Além de impactar positivamente as escolas e clubes desportivos, o PMMU tem como objectivo ajudar as mulheres que vivem na zona norte e trabalham no sul da cidade.

“Muitas dessas mulheres, incluindo empregadas domésticas e outras que trabalham à noite, enfrentam dificuldades de mobilidade durante seus deslocamentos, resultando em gastos significativos com táxis. Os autocarros fornecidos pelo programa vão proporcionar alívio financeiro para essas trabalhadoras, auxiliando-as a equilibrar seus orçamentos”, frisou.

O edil destacou a importância de abordar essa questão em diálogo com as autoridades e proprietários, assegurando que o objectivo do programa é fortalecer o espírito de comunidade e não competir com outros serviços de transporte.

O PMMU conta com três autocarros, tendo um sido ofertado pela Adega, um ofertado pela câmara de Lisboa e que deve chegar em Setembro e um outro que custou cinco mil contos à CMP.