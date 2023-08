HUAN: Mais de 4.800 bebés prematuros beneficiaram de leite materno desde 2011

O Banco de leite do Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN) conseguiu colectar mais de 4.800 litros de leite materno desde 2011. Dados avançados hoje pela directora do serviço do banco de leite humano, no âmbito da semana de aleitamento materno que está a decorrer desde o dia 1 e vai até 07 de Agosto.

Fernanda Azancot avança que a quantidade de leite colectada contribui para a redução da mortalidade dos bebés prematuros.

“De 2011 até agora fornecemos leite para cerca de 4 mil e 900 prematuros no serviço de neonatologia e, foi colectado a nível do banco, ou seja de doadores dentro do Banco e a nível domiciliar cerca de 4 mil e oitocentos e oitenta litros de leite. São números que dão uma representatividade, e com certeza contribuem para um dos impactos que o Banco de leite teve que é o de diminuir a mortalidade dos prematuros a nível da cidade da Praia, o que se reflectiu a nível nacional ”, assegura.

No que diz respeito à segurança, a nutricionista Fernanda Azancot diz que todos os profissionais que trabalham no banco de leite são certificados e que todo o processo passa por um controlo de segurança.

"O Banco já é certificado pelo HCCP, já estamos também em processo de certificação pelo ISO 9001, mas podemos garantir que todo o processo que é feito dentro do Banco de Leite respeita as normas de segurança necessárias para o serviço e, na distribuição às crianças da neonatologia, seguimos as normas da rede brasileira de Bancos de Leite, ou seja aquilo que é feito cá é feito no Brasil, é feito em Portugal é feito em Angola, na Espanha... é o mesmo procedimento", garante.

A Semana Mundial de Aleitamento Materno é comemorada anualmente de 1 a 07 de Agosto.

Este ano comemora-se sob o lema "Apoie a Amamentação: Faça a diferença para mães e pais que trabalham", com o objetivo de informar as pessoas sobre as perspectivas dos pais trabalhadores sobre amamentação e paternidade.