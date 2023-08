Especialista alerta para principais doenças de Verão

Com a chegada do Verão, algumas doenças tornam-se mais frequentes devido às características próprias da estação, como o calor intenso e a aglomeração de pessoas em locais públicos. A infectologista do Hospital Baptista de Sousa, Rizete Gomes, destaca a importância de se tomar precauções para evitar problemas de saúde nesta época.

Em declarações ao Expresso das Ilhas, Rizete Gomes diz que “o calor e a umidade proporcionam um ambiente favorável para a proliferação de fungos, vírus e bactérias, aumentando o risco de contaminação por diversas doenças.

Uma vez que as pessoas tendem a estar mais relaxadas no Verão, isso pode levar a comportamentos de risco como falta de higiene adequada e consumo de alimentos contaminados.

A especialista destaca que a desidratação é um dos principais problemas de saúde enfrentados durante o Verão em Cabo Verde.

“A perda excessiva de líquidos e sais minerais é comum nesta época do ano, especialmente devido ao aumento da transpiração e à ocorrência de intoxicação alimentar, que pode levar a sintomas como diarreia e vómito. É fundamental beber bastante água e manter-se hidratado”, alerta.

Outro ponto destacado por Rizete Gomes é a ocorrência de gastroenterites agudas.

“Essas infecções podem ser causadas tanto por intoxicação alimentar como por vírus ou bactérias, sendo importante ter cuidado com a procedência dos alimentos consumidos”, ressalta.

Conforme a médica, a hepatite A também é uma preocupação neste período. Conforme especifica, a hepatite A é um vírus transmitido principalmente por contacto com alimentos ou água contaminados.

Lavar as mãos adequadamente após usar a casa de banho e antes de manusear alimentos é uma medida simples, mas essencial, para evitar a propagação da doença.

Outras doenças

As doenças de pele, incluindo otites e conjuntivites são também comuns no Verão.

“O contacto prolongado com água do mar e piscinas pode levar ao desenvolvimento de otites e a exposição ao ar seco e ao uso de mãos sujas podem causar conjuntivites virais ou bacterianas”, alerta a especialista.

Rizete Gomes também faz um alerta sobre as queimaduras de pele causadas pela exposição ao sol.

“É importante evitar a exposição excessiva ao sol entre as 10 horas e as 16 horas, utilizar protector solar adequado e roupas que protejam a pele dos raios solares”, orienta.

A médica ressalta a importância de se prevenir contra as doenças transmitidas por mosquitos. “Apesar de não haver registo de dengue em Cabo Verde no momento, ainda devemos preocupar-nos com outras doenças transmitidas por vectores como a malária. É fundamental evitar o acumulo de água parada e usar repelentes e mosquiteiros para se proteger”, aconselha.

Para desfrutar do Verão sem preocupações, a infectologista enfatiza a importância de medidas gerais de precaução.

“Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, manter-se bem hidratado, especialmente as pessoas mais vulneráveis, como idosos e crianças, e ter cuidado com a higiene pessoal, são medidas essenciais para prevenir essas doenças», conclui.

Rizete Gomes acrescenta que, com a conscientização da população e a adopção de medidas preventivas, é possível aproveitar o Verão com segurança e saúde.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1131 de 2 de Agosto de 2023.