São Domingos: Dezasseis feridos incluindo uma criança de 6 anos em acidente de viação em Ribeirão Chiqueiro

​Um acidente de viação ocorrido na manhã de hoje na estrada São Domingos-Cidade da Praia, envolvendo uma hiace e um veículo ligeiro, deixou 16 feridos, incluindo uma criança de 6 anos.

Segundo as informações fornecidas pelo comandante adjunto dos Bombeiros da Praia, Ronaldo Varela, o alerta foi dado pelo comandante dos bombeiros de São Domingos, que solicitou o apoio da corporação praiense.

Na sequência mobilizou quatro ambulâncias e uma viatura de desencarceramento com um total de 16 efectivos.

“Quando chegamos ao teatro da operação encontramos um choque frontal entre as duas viaturas, um de transporte público hiace e um veículo ligeiro de passageiro onde tivemos de fazer a evacuação dos 16 feridos inclusive uma criança de 6 anos de idade” relatou.

Conforme avançou, alguns feridos apresentavam lesões graves e outros ligeiros tendo sido imediatamente transferidos para os serviços do Hospital Universitário Agostinho Neto “em estado estável”, muito embora “algumas preocupações”.

As informações indicam, segundo o comandante, que o veículo de passageiro que transportava três estrangeiros, na tentativa de realizar uma manobra, entrou na outra faixa de rodagem e colidiu de frente com a hiace, que circulava no sentido contrário.

Segundo o proprietário da viatura hiace, Nelson Moreira, no momento da sua chegada o veículo se encontrava dentro da sua faixa de rodagem e o outro veículo na direcção contrária.

Segundo avançou, o condutor Jorge Miguel, natural da ilha Brava, presta serviço há cinco anos como hiacista e reside na localidade.

A causa do acidente ainda não foi revelada pela Polícia Nacional, contudo a hiace já foi transferido para a esquadra para o apuramento dos factos.

A Inforpress tentou obter mais informações junto do Hospital Agostinho Neto, mas os responsáveis prometeram reposnder num momento posterior.