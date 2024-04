Feira de saúde inclusivo em Ribeirão Chiqueiro promove consciencialização e bem-estar

O grupo Futuro Solidário em parceria com o grupo de pessoas de boa vontade de Ribeirão Chiqueiro, São Domingos, realizam este sábado, 20, uma feira de saúde inclusivo na escola local.

O evento visa promover a consciencialização sobre a importância da saúde e bem-estar, além de oferecer serviços e informações relevantes para as comunidades de Ribeirão Chiqueiro, Fontes Almeida e arredores.

Segundo a organização, a feira de saúde inclusivo contará com a participação de várias instituições e ONGs comprometidas com a promoção da saúde e qualidade de vida. Entre os participantes estão a Verdefam, CCSSIda, MORABI, OMCV, CNDHC, CVSD, Delegacia de Saúde de São Domingos, UNICV - enfermeiros do 4.º, Acredis REDEPVIH, CRNORF, Emprofac, JUCUM, e outros.