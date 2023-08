Projecto Cidade Verde e BAI unem-se para restaurar Parque Natural da Serra Malagueta

O projecto Cidade Verde e o Banco BAI Cabo Verde vão, no próximo dia 19, realizar uma campanha de reflorestação no Parque Natural da Serra Malagueta, onde aproximadamente 200 mudas de fruteiras serão plantadas.

Segundo o comunicado de imprensa enviado hoje à redacção, o objectivo desta campanha é ajudar a reflorestar os 70 hectares do Parque Natural da Serra Malagueta, perdidos pelo fogo posto em Abril de 2023, no qual as famílias perderam pastos, animais, casas e plantas.

Recorde-se que o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros (SNPCB) estima que o incêndio na localidade da Serra Malagueta tenha afectado 200 hectares de terreno.

O combate ao incêndio envolveu 50 veículos, sendo dois pesados de combate à incêndio, quatro ligeiros e restantes veículos de apoio e durou 56 horas. O incêndio afectou Serra Malagueta, Fundura, Figueira das Naus, Achada Longueira.

Quanto à Cidade Verde, trata-se de um porjecto que pretende plantar em todos os bairros, ladeiras e cutelos da ilha de Santiago árvores frutíferas para quem sabe, mais tarde ser uma forma de auto-sustento daqueles que vivem nas ruas, ou servir como moeda de troca para aqueles que não têm um rendimento.