​Emprofac doa mais de 250 mil máscaras à Proteção Civil

A Emprofac deu mais de 250 mil máscaras à Protecção Civil, no âmbito de um protocolo que foi assinado esta quinta-feira,17, entre as duas partes.

Na sua página na rede social, a Emprofac indica que esta doação faz parte de um compromisso sólido que a empresa tem com a saúde pública do país. “Comprometida com a sua responsabilidade social e reconhecendo a importância de dotar o país com um stock estratégico de equipamentos de protecção individual, a Emprofac destaca-se mais uma vez como uma força positiva na saúde pública de Cabo Verde".

Segundo frisou a mesma fonte, esta doação não é apenas um suprimento físico, mas um passo concreto em direcção a um futuro mais seguro e saudável.

“A Emprofac deu um passo decisivo para fortalecer a preparação do país contra patógenos respiratórios. Estamos orgulhosos de anunciar a doação de 251.082 máscaras de protecção comunitária à Protecção Civil de Cabo Verde”, anuncia.

Para a Emprofac, esta acção não apenas contribui para a prevenção de doenças, mas também ressalta a importância de uma abordagem abrangente na resposta a crises, de acordo com as directrizes da Organização Mundial da Saúde.

Conforme apontou, a missão da Protecção Civil de Cabo Verde revela-se ainda mais vital no contexto das ameaças à saúde pública.

“Esta instituição, permanentemente ao serviço da nação, tem um escopo que engloba desde a prevenção de acidentes graves até à gestão de calamidades, sempre com o objectivo de atenuar riscos e limitar impactos. Soma-se a isso o valioso papel no socorro e assistência a pessoas em situações de perigo, assim como na restauração da normalidade em áreas afectadas”, assegura.