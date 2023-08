Católica de Cabo Verde realiza simpósio dedicado ao estudo do papel de Maria na igreja

A Escola Universitária Católica de Cabo Verde (EU Católica) realiza, na próxima semana, na Praia, o primeiro Simpósio Internacional de Mariologia.

O director da instituição de ensino, padre José Eduardo Afonso, diz que com a actividade se pretende aprofundar diferentes dimensões sobre a figura e o papel de Maria na Igreja e na sociedade.

“Desde logo a dimensão antropológica, cristológica, eclesiológica e sociológica da figura e do papel de Maria na história da humanidade e, de modo muito particular, pelo seu impacto no mundo de hoje. O objectivo é fomentar o diálogo entre a cultura e a fé na academia e na sociedade, a partir desta figura ímpar, singular na história da igreja”, avança.

O Simpósio Internacional de Mariologia decorre durante cinco dias, com um total de dez conferências.

“Por dia, teremos duas conferências e, para essas conferências, contamos com oito teólogos especialistas em Mariologia, das Américas e da Europa, particularmente do Brasil. São seis conferencistas que virão do Brasil, dois de Portugal e, a completar o leque dos conferencistas, teremos dois estudiosos cabo-verdianos que vão também dar o seu contributo”, explica.

O Simpósio Internacional de Mariologia, organizado pela Escola Universitária de Cabo Verde, arranca já na próxima segunda-feira e decorre até 25 de Agosto.