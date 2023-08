Prisão preventiva para suspeito de ter matado irmão em Ponta d’Água

O Tribunal da Comarca da Praia decretou hoje prisão preventiva para um jovem de 21 anos suspeito de ter matado o irmão mais velho com dois golpes de faca durante um desentendimento no bairro de Ponta d’Água.

De acordo com informações divulgadas pelos media nacionais, a vítima do fratricídio ocorrido nesta segunda-feira, 28, foi identificada como Valdo, de 31 anos, enquanto o agressor é o seu irmão mais novo, Denilson.

“O desentendimento entre os dois havia se iniciado no domingo devido a questões relacionadas a bens materiais, especialmente roupas, e, infelizmente, essa discussão culminou em um desfecho trágico na manhã seguinte”, disse à Inforpress fonte judicial.

Segundo relatos de um membro da família, Valdo e Denilson haviam enfrentado a recente perda de sua mãe e eram residentes do Tira Chapéu e nos últimos tempos, entretanto, estavam temporariamente em Ponta D’Água para acompanhar o pai que se encontra adoentado.

Este é o segundo caso de homicídio a abalar a comunidade de Ponta D’Água em menos de duas semanas. Em um incidente anterior, datado do dia 15 de Agosto, uma adolescente foi baleada nas costas como resultado de um conflito entre grupos rivais.

Na ocasião anterior, a polícia agiu rapidamente, conseguindo deter os dois suspeitos envolvidos no conflito, que agora estão em prisão preventiva. Além disso, as autoridades conseguiram apreender a suposta arma do crime, um Walther calibre 7.65.