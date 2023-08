Aumento de voos da Luxair para Cabo Verde "é uma notícia extraordinária" - Ministro do Turismo e Transportes

​O ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, classificou de “extraordinário” o anúncio da companhia luxemburguesa Luxair de passar a voar para cidade da Praia e aumentar voos semanais para o Sal, São Vicente e Boa Vista.

Em declarações à Inforpress, o responsável pela pasta dos transportes disse que da última vez que visitou Luxemburgo teve a informação dessa vontade de “incrementar” o número de voos para Cabo Verde e também para a cidade da Praia, nos contactos que teve com a Luxair.

“É uma notícia extraordinária para o turismo e para a comunidade emigrada que está a residir em Luxemburgo e os países limítrofes, porque isso significa também mais uma oportunidade para os nossos emigrantes e turismo”, considerou.

Para Carlos Santos, tendo uma comunidade cabo-verdiana significativa no Luxemburgo, ainda é uma oportunidade para as pessoas que querem residir em Cabo Verde, como as da terceira idade que têm manifestado esse interesse em passar grandes temporadas no arquipélago.

De acordo com o ministro, sem ter a informação exacta, a previsão é que a Luxair quer começar esse aumento de voos e chegar à cidade da Praia, na temporada desse inverno, mas o facto de essa informação ter sido apresentada muito atempadamente, demostra o interesse que Cabo Verde começa a ter para os mercados da Europa.

Neste momento, a Luxair, que já adquiriu mais aviões, tem dois voos semanais para Cabo Verde, sendo um para a ilha do Sal e um para a Boa Vista e, de forma sazonal, para a ilha de São Vicente.