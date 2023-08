Ministro da Agricultura optimista com estado das culturas, perspectiva de boa produção agrícola em Santiago Sul

O ministro da Agricultura destacou, esta segunda-feira, o bom estado vegetativo das plantações de milho e feijão em Ribeira Grande de Santiago e em São Domingos e afirmou que a campanha agrícola está a decorrer de maneira progressiva, impulsionada pelas recentes chuvas.

De acordo com informação divulgada no site do Governo, Gilberto Silva inciou nesta segunda-feira, 30, um périplo pelos Municípios de Ribeira Grande de Santiago e São Domingos, para constatar in loco o pulsar da campanha agrícola, após as últimas chuvas.

A apreciação depois do percurso nos dois Municípios, no entender do titular da pasta da Agricultura e Ambiente é positiva, isso porque a campanha tem se instalado de forma progressiva.

“As culturas do milho e feijões estão num bom estado vegetativo, e a campanha agrícola está a instalar de forma progressiva, em função das últimas chuvas. Em relação ao pasto, constatamos também que algumas espécies se encontram em fase de germinação e desenvolvimento foliar e outros na fase de floração, pelo que estamos esperançosos que venhamos a ter uma boa produção de pasto”, disse.

Segundo a mesma fonte, por agora, a situação fitossanitária é relativamente calma, apesar de eclosões de gafanhotos nos concelhos de São Domingos (Achada Mitra e arredores) e Ribeira Grande de Santiago (João Varela, Salineiro, Loura e arredores).

E para fazer face a esta situação, o Ministério tem em curso, no terreno, uma campanha fitossanitária para tratamento dos primeiros focos de gafanhoto. Trata-se de um trabalho dinâmico, cujo objectivo é diminuir a população dos herbívoros que atacam as culturas de interesse humana.

A estratégia passa por fazer a prospecção atempadamente e combater no estado larval, uma vez que nesta fase a sua capacidade de dispersar é menor, o que necessita de muito menos meios.

“A ideia é trabalhar com várias frentes de combate, num DJUNTA MON entre o Ministério e os agricultores, sem perder nem um dia, principalmente nas zonas com maior potencial de eclosão e acompanhar as áreas, fazendo intervenções lá onde for necessário, uma vez que o gafanhoto tem um crescimento muito rápido, de forma a não perder o controlo”, avançou o ministro

O Governo diz ainda que durante a visita o Ministro pôde ainda conversar com alguns agricultores que se encontravam a fazer a monda, onde mostraram-se esperançosos num bom ano agrícola, principalmente após a caída das últimas chuvas.