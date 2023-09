Biosfera participa do programa mundial Darwin 200 recebendo cinco líderes ambientais

A organização ambiental Biosfera recebe cinco líderes ambientais participantes do projecto internacional Darwin 200, que visa recriar a viagem ao mundo que Charles Darwin fez, há quase 200 anos, para descoberta de novas espécies.

Cabo Verde, que foi um dos países por onde passou o cientista inglês, agora vai ser uma das paragens obrigatórias do grupo de pesquisadores que neste momento viaja de barco para recriar a viagem, cerca de 200 anos depois.

Já no território, terá como uma das parceiras a organização ambiental Biosfera Cabo Verde, sediada em São Vicente, que deverá acolher de 10 a 18 de Setembro os chamados líderes ambientais, conforme explicou à Inforpress o coordenador do Departamento de Conservação, Alberto Queiruga.

A Organização Não Governamental (ONG) mindelense receberá, segundo a mesma fonte, dois líderes brasileiros, uma do norte da Irlanda, outra da Holanda e um do Gana, que devem participar de cinco programas ambientais nas ilhas de São Vicente e Santa Luzia e Ilhéu Raso.

No caso do Ilhéu Raso, conforme explicou Alberto Queiruga, o cientista escolhido deverá trabalhar sobre um projecto para comparar duas metodologias de contagem, contagem directa e de imagens por drones, dos ninhos da colónia da ave marinha alcatraz.

Já em Santa Luzia, os dois cientistas participantes vão fazer o estudo da dinâmica do lixo costeiro em Cabo Verde e ainda realizar a monitorização de um réptil terrestre, uma espécie de osga, que foi redescoberto agora em 2023 depois de cerca de 12 anos extinto da reserva natural.

Quanto a São Vicente, que também terá no terreno dois líderes ambientais, a ideia, esclareceu o coordenador, é fazer o inventário das raias e tubarões pelágicos e ainda a monitorização da espécie tartaruga verde na baía de São Pedro.

“Uma série de projectos que podem ter agora um censo mais profundo com esses cientistas mundiais e que podem ajudar a Biosfera a avançar e a desenvolver ainda mais os seus trabalhos”, defendeu Alberto Queiruga, adiantando que os trabalhos de terreno vão ser desenvolvidos de 10 a 15 de Setembro e depois será feita a análise dos dados.

Por fim, acrescentou, está agendada a apresentação dos resultados, no dia 17 de Setembro, que, possivelmente, deve contar com a participação do Presidente da República, José Maria Neves.

O responsável da Biosfera acredita que todos esses programas e o envolvimento destes pesquisadores internacionais podem colocar o nome da ONG ainda mais na esfera mundial, assim como o de Cabo Verde.

No país, a associação Terra e Mar, de Santo Antão, será outra das entidades a receber dois destes cientistas.

O projecto Darwin 200, que neste momento já se encontra nas Canárias, seguindo depois para Cabo Verde, Brasil e outras paragens, tem como objectivo voltar a ligar as pessoas de todo o planeta à natureza para “construir um futuro mais sustentável”.

Inspira-se em Charles Robert Darwin, que foi um importante naturalista, nascido a 12 de Fevereiro de 1809, em Inglaterra.

O pesquisador, desde muito jovem, já demonstrava seu amor pela ciência, dedicando-se às suas colecções e a realizar experimentos, com seu irmão, em um laboratório de química.

Aos 16 anos, Darwin iniciou o curso de Medicina, para seguir uma tradição familiar, mas, após abandonar o curso, foi enviado, pelo seu pai, para a Universidade de Cambridge, a fim de cursar bacharelado em Artes e tornar-se clérigo da Igreja anglicana.

Nesse momento, ele conheceu John Stevens Henslow, um naturalista dedicado à botânica. Esse pesquisador foi importante na vida de Darwin, pois foi quem o indicou para participar da tripulação do HMS (Her Majesty Ship) Beagle, um navio que faria uma grande viagem passando por várias regiões do mundo.

Darwin embarcou no Beagle a 27 de Dezembro de 1831, e, durante cinco anos, colectou e observou diversas formas de vida ao redor do mundo, compreendendo melhor as mudanças ocorridas nas espécies. O naturalista também colectou fósseis e fez observações geológicas que o permitiram observar a suposta evolução que as espécies teriam sofrido no decorrer do tempo.