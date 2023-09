Gabriel Gonçalves substitui Imadoeno Tavares no cargo de PCA e director do HUAN

​O Governo deu por finda a comissão de serviço de Imadoeno Tavares, enquanto director e presidente do conselho de administração (PCA) do Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN) na sexta-feira, 01, e nomeou para o seu lugar Gabriel Gonçalves.

No despacho do gabinete do Primeiro-Ministro, publicado no Boletim Oficial desta sexta-feira, o executivo justifica a decisão com “necessidade de imprimir novas orientações à gestão do serviço, e de modificar as políticas a prosseguir por estes de forma a torná-las mais eficazes”.

Juntamente com Imadueno Tavares deixa o conselho de administração do Hospital Central, a seu pedido, Helena Mendonça, enquanto terceiro vogal executivo, cargo que passa a ser exercido por Melissa Carvalho Santos.

Os novos membros do conselho de administração do HUAN vão ser empossados neste domingo, 03 de Setembro, pela ministra da Saúde, Filomena Gonçalves.