Novo PCA do HUAN assume "compromisso de excelência e missão de cuidar"

O novo presidente do conselho de administração (PCA) do Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN) foi empossado hoje. Gabriel Gonçalves prometeu “dar continuidade” ao legado deixado pela equipa cessante.

Gabriel Gonçalves, que substitui Imadoeno Tavares no cargo de PCA e director do HUAN, sublinhou que assume a função com o compromisso de excelência e missão de cuidar.

“Quero agradecer ao PCA e director do HUAN cessante, Imadoeno Tavares, pelo trabalho realizado até este momento, que eu pretendo, com responsabilidade, dar continuidade e incutir o meu cunho pessoal, enquanto gestor público,” disse.

O Governo deu por finda a comissão de serviço de Imadoeno Tavares, enquanto director e presidente do conselho de administração (PCA) do Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN) na sexta-feira, 01, e nomeou para o seu lugar Gabriel Gonçalves.

Presente na cerimónia, a ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, considerou que continuar a oferecer um serviço de qualidade é o maior desafio que o HUAN enfrenta .

“O maior desafio do maior hospital do país é continuar a trabalhar para que possa dar resposta a todas as demandas que lhe é feita. É continuar a trabalhar para que cada dia tenhamos novidades no sentido de termos mais e melhores capacidades para responder às necessidades que as pessoas procuram e quando procuram,” disse.

Filomena Gonçalves também abordou a questão da continuidade do conselho de administração, observando que não houve substituição completa, mas sim a saída de dois membros, um por questões pessoais e outro devido ao término de seu mandato.

Também tomou posse hoje Melissa Cristina de Carvalho Santos como terceira vogal executiva do conselho de administração do HUAN, substituindo Helena Maria Borges da Silva Mendonça que deixou o cargo, a seu pedido.